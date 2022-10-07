07.10.2022 13:24 Евгений Клочко

Що цікавого подивитися в Харкові: прогулянка вихідного дня

Харків є одним із найбільших міст України. Він був заснований 368 років тому. А минулого століття навіть на нетривалий час став столицею. Туристам тут і справді буде цікаво, адже на них чекають розкішні парки, музеї, театри й торгово-розважальні центри.

І хоча Харків з початку повномасштабного вторгнення Харків майже щодня зазнавав і досі зазнає обстрілів з боку російських окупантів, після нашої Перемоги гості міста зможуть повною мірою насолодитися визначними пам'ятками другого за величиною міста в Україні.

Почати прогулянку Харковом можна з відвідування площі Свободи - однієї з найбільших в Європі. За бажання на такій площі може поміститися все населення якогось невеликого містечка.

Площа Свободи була збудована в 1930 році. Сьогодні її використовують для проведення концертів і свят. Наприклад, перед Новим роком тут встановлюють міську ялинку. А влітку сюди приходять, щоби помилуватися місцевою архітектурою.

У Харкові є навіть власна Ейфелева вежа. Вона менша за оригінал майже в 10 разів, але не менш цікава. Це чудовий оглядовий майданчик 35 метрів заввишки, звідки відкриваються чудові пейзажі.

Із незвичайних монументів Харкова варто виділити скульптуру програміста. Її місцеві мешканці називають пам'ятником студенту. Розташований він неподалік від станції метро «Наукова».

Не забудьте побувати й біля скульптури козака Харька. Легенди стверджують, що саме він заснував місто. Воїн разом із конем відлитий із бронзи. У руці він тримає потужний спис. Скульптуру встановили до 350-річчя від дня заснування Харкова. Але навесні було прийнято рішенні обкласти скульптуру мішками з піском задля збереження від острілів.

Релігійні прочани приїжджають у місто заради відвідин Благовіщенського собору. Його архітектура дуже нагадує візантійський стиль. І це не дивно, адже храм існує із XVII століття. Щоправда, на той час це була лише дерев'яна церква.

А ось чого не вистачає в Харкові, то це азартних розваг. Можливо, незабаром тут і відкриють великий гральний клуб, але поки що інвесторів на такий проект не знайшли. Хоча насправді це не проблема зовсім.

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