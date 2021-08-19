19.08.2021 18:59

Загадка пещерного скита под Харьковом (фото)

#Марафон_30 и знаменитые достопримечательности Харьковщины.



//kharkivoda.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, за время независимости в Государственный реестр недвижимых памятников Украины занесены 9298 объектов (из которых национального значения - 1315).

Из них: 6896 - археологии, 2244 - истории, 68 - монументального искусства.

Среди наиболее интересных: Донецкое городище, 8 бастионных крепостей Украинской линии, Мемориальный комплекс «Дробицкий Яр» дом, в котором жил академик Д. И. Багалей, Украинско-польский мемориал, жилой дом «Слово», дом редакции и типографии газеты «Южный край».

Среди найденных за годы независимости - уникальный объект «Пещерный христианский скит» - комплекс подземных сооружений и обитель православных монахов - затворников. Пещерные монастыри были широко известны и подробно описаны в письменных источниках, начиная со средневековья.

Однако Филарет (Д. Гумилевский) в своем «Историко-статистическом описании Харьковской епархии» не упоминает о нынешних или отмененных монастырях в с. Ковяги или его окрестностях. Возможно, это подземелье было делом рук местных жителей по примеру подземных ансамблей Киево-Печерского и Святогорского монастырей. В XVIII-XIX вв. появилось особое движение среди населения - «Копание пещер» («Пещерокопательство»).

В это время множество простых людей (как православных, так и сектантов) самостоятельно копали пещеры по примеру первых христианских подвижников. По сохранившейся настенной росписи памятника, его можно датировать концом XVIII - серединой XIX в. (например, сюжет с голубями и закрытым лавровым венком используется в искусстве позднего классицизма и ампира).

Можно предположить, что Пещерный скит был основан и активно эксплуатировался в конце XVIII - пер. пол. XIX в. На момент обнаружения скит находился в довольно запущенном состоянии, его любила посещать молодежь или стихийные экскурсионные группы, что причиняло ему только вред. Органу охраны культурного наследия удалось провести ряд исследований этого объекта с привлечением различных специалистов, а также провести работы по сохранению скита от стихийных посещений, природного и антропогенного воздействия.

Напомним, ранее мы писали, о яркой истории особняка, в котором расположена Харьковская областная филармония.