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19.08.2021  17:31   

Погоня и драка на футбольном поле: скандал во время матча харьковского клуба (видео)

Во время матча с участием харьковчан, тренер не согласился с решением судьи.

Как сообщает РЕДПОСТ, прошел матч предварительного раунда Кубка Украины между Олимпией (Савинцы) и ФК Волчанск.

Во время футбольного поединка произошел конфликт между арбитром и тренером одной из команд.

Арбитр Ростислав Дубина, назначил пенальти в ворота Олимпии и отменил гол в ворота Волчанска из-за офсайда.
 
Оба решения судьи настолько расстроили главного тренера Олимпии Александра Кулика, что уже после финального свистка он накинулся на судью с кулаками.
 
Сегодня, 19 августа 2021 года, прошла жеребьевка, определившая следующего соперника "Волчанска". Им станет клуб "Николаев", матч с которым пройдет 31 августа.

 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет второй еврокубковый матч "Шахтера" против "Монако".
 
   
 
 

 

 

Тэги:  драка, скандал, харьков, погоня, конфликт, футбол, волчанск, олимпия, савинцы
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