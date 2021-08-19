Погоня и драка на футбольном поле: скандал во время матча харьковского клуба (видео)

Во время матча с участием харьковчан, тренер не согласился с решением судьи.
Как сообщает РЕДПОСТ, прошел матч предварительного раунда Кубка Украины между Олимпией (Савинцы) и ФК Волчанск.
Во время футбольного поединка произошел конфликт между арбитром и тренером одной из команд.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквалы 15-20 м/с.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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