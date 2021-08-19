19.08.2021 19:40

Огороды с телебашней и метро: история харьковского района Павлово Поля

Павлово Поле - живой массив, который назван по фамилии купца Павлова, который в XIX веке имел в Харькове торговый дом – «Дом Павлова».

Накануне застройки все Павлово Поле было распахано под огороды. Полив огородов осуществлялся водами Саржиного Яра.

Фото Уго Джисси, лето 1942 года

Первоначальный проект застройки местности появился в 1956 году. В 1958 году был создан окончательный проект застройки, за основу которого взяли строительство 5 крупных микрорайонов. Ключевым моментом строительства стало создание в 1969 году первого 14-этажного жилого дома.

Характерной особенностью района является харьковская телебашня (ХОРТПЦ), расположенная вглуби Лесопарка. Высота башни составляет 240,7 метра. При ее монтаже был задействован вертолет МИ-10К. Уникальность данного вертолета была в его грузоподъемности. При тдлине тросса менее 25 метров - 11 тонн, а при длинне до 40 метров - 8 тонн.

Вторым гигантом района является памятник Воину-освободителю. Монумент установлен на высоте, с которой в 1943 году был начат штурм города связанный с освобождением от немецких захватчиков. В народе его часто называют "Алешей", "Павлушей" или "Солдат". Возле него часто назначают встречи, а в праздничные дни, приуроченные к датам освобожения Харькова от фашистских захватчиков, возлагают цветы.

Расположен он по улице 23 Августа возле выхода с одноименной станции метро. Открытие монумента состоялось в 1981 году. Архитекторы А. А. Максименко, Е. А. Святченко, Э. Ю. Черкасов, скульпторы Я. И. Рык, И. П. Ястребов.

Особым событием района стало открытие в 2004 году станций Харьковского метрополитена «23 Августа» и «Ботанический сад».

На данный момент район Павлово Поле является престижным жилым массивом с развитой городской инфраструктурой.