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19.08.2021  19:40   

Огороды с телебашней и метро: история харьковского района Павлово Поля

Павлово Поле - живой массив, который назван по фамилии купца Павлова, который в XIX веке имел в Харькове торговый дом – «Дом Павлова».

Павлово Поле
 
Накануне застройки все Павлово Поле было распахано под огороды. Полив огородов осуществлялся водами Саржиного Яра.
 
Стройка района Павлово Поле
Фото Уго Джисси, лето 1942 года
 
Первоначальный проект застройки местности появился в 1956 году. В 1958 году был создан окончательный проект застройки, за основу которого взяли строительство 5 крупных микрорайонов. Ключевым моментом строительства стало создание в 1969 году первого 14-этажного жилого дома. 
 
Павлово Поле
 
Характерной особенностью района является харьковская телебашня (ХОРТПЦ), расположенная вглуби Лесопарка. Высота башни составляет 240,7 метра. При ее монтаже был задействован вертолет МИ-10К. Уникальность данного вертолета была в его грузоподъемности. При тдлине тросса менее 25 метров - 11 тонн, а при длинне до 40 метров - 8 тонн.
 
Строительство Харьковской телебашни
 
Вторым гигантом района является памятник Воину-освободителю. Монумент установлен на высоте, с которой в 1943 году был начат штурм города связанный с освобождением от немецких захватчиков. В народе его часто называют "Алешей", "Павлушей" или "Солдат". Возле него часто назначают встречи, а в праздничные дни, приуроченные к датам освобожения Харькова от фашистских захватчиков, возлагают цветы.
 
Расположен он по улице 23 Августа возле выхода с одноименной станции метро. Открытие монумента состоялось в 1981 году.  Архитекторы А. А. Максименко, Е. А. Святченко, Э. Ю. Черкасов, скульпторы Я. И. Рык, И. П. Ястребов.
 
Памятник Воину-освободителю в Харькове
 
Особым событием района стало открытие в 2004 году станций Харьковского метрополитена «23 Августа» и «Ботанический сад». 
 
Открытие метро "23 Августа"
 
На данный момент район Павлово Поле является престижным жилым массивом с развитой городской инфраструктурой.
Тэги:  история, харьков
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