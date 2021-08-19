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19.08.2021  19:49   

Футбол: Харьковский "Металлист" прорвался в следующий раунд Кубка Украины (видео)

Харьковчане обыграли мариупольский "Яруд" со счетом 3:1.


//metalist.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист", харьковский клуб провел кубковую встречу с мариупольским "Ярудом". При этом звездой матча стал бразилец Жо.
 
Латиноамериканский игрок "Металлиста" оформил дубль, на первой же минуте в падении поразив ближний угол ворот Гончаренко.
 
А в середине тайма он, снова в падении, забил мяч, пробив в касание. Во втором тайме команды обменялись голами. На 56 минуте забил Мочевинский, на 74 - Шамич.
 
Комментируя встречу наставник харьковчан Александр Кучер отметил положительные впечатления от игры.   
 
"Выиграли, прошли в Кубке дальше. Готовились к тяжелому матчу, «Яруд» — организованная команда, работает хороший тренер — Олег Красноперов, год вместе играют, слаженный коллектив у них. Хоть и молодые ребята, видно, что есть свой стиль игры, достаточно добротная команда. 
 
Сегодня, 19 августа 2021 года состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины.
 
Стало известно, что "Металлист" сыграет с футбольным клубом "Скорук" из Томаковки Днепропетровской области.
 
Харьковский "Металлист" обыграл "Яруд" в первом круге Кубка Украины. Спорт Харьков
 
Базовая дата проведения матчей третьего этапа — 31 августа.
 
Другие поединки Кубка Украины
  
  • Эпицентр - Нива Тернополь
  • Буковина – Прикарпаття
  • Карпати - Волинь
  • ЛНЗ - Олимпик
  • Чернигов – Альянс
  • Оболонь – Полесье
  • Балканы- ВПК-Агро
  • Николаев – Волчанск
  • Никополь - Таврия
  • Металлург – Горняк-Спорт
 
А в воскресенье, 22 августа, пройдет ближайший, домашний, поединок желто-синих. В рамках 5-го тура чемпионата Первой лиги харьковская команда примет "Оболонь". Начало в 18:45. 
 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет второй еврокубковый матч "Шахтера" против "Монако".

 

Источник:   Официальный сайт ФК "Металлист"
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