19.08.2021 19:49

Футбол: Харьковский "Металлист" прорвался в следующий раунд Кубка Украины (видео)

Харьковчане обыграли мариупольский "Яруд" со счетом 3:1.



//metalist.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист", харьковский клуб провел кубковую встречу с мариупольским "Ярудом". При этом звездой матча стал бразилец Жо.

Латиноамериканский игрок "Металлиста" оформил дубль, на первой же минуте в падении поразив ближний угол ворот Гончаренко.

А в середине тайма он, снова в падении, забил мяч, пробив в касание. Во втором тайме команды обменялись голами. На 56 минуте забил Мочевинский, на 74 - Шамич.

Комментируя встречу наставник харьковчан Александр Кучер отметил положительные впечатления от игры.

"Выиграли, прошли в Кубке дальше. Готовились к тяжелому матчу, «Яруд» — организованная команда, работает хороший тренер — Олег Красноперов, год вместе играют, слаженный коллектив у них. Хоть и молодые ребята, видно, что есть свой стиль игры, достаточно добротная команда.

Сегодня, 19 августа 2021 года состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины. Стало известно, что "Металлист" сыграет с футбольным клубом "Скорук" из Томаковки Днепропетровской области. Базовая дата проведения матчей третьего этапа — 31 августа. Другие поединки Кубка Украины Эпицентр - Нива Тернополь

Буковина – Прикарпаття

Карпати - Волинь

ЛНЗ - Олимпик

Чернигов – Альянс

Оболонь – Полесье

Балканы- ВПК-Агро

Николаев – Волчанск

Никополь - Таврия

Металлург – Горняк-Спорт А в воскресенье, 22 августа, пройдет ближайший, домашний, поединок желто-синих. В рамках 5-го тура чемпионата Первой лиги харьковская команда примет "Оболонь". Начало в 18:45. Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет второй еврокубковый матч "Шахтера" против "Монако".