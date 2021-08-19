19.08.2021 20:00

В трех районах Харькова не будет света 20 августа: адреса

В Харькове в пятницу, 20 августа 2021 года, планируется отключение электроснабжения в трех районах города.



Фото из открытых источников

Электричество в этих районах будет отсутствовать всвязи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный

ул.Белой Акации 20; 20А; 32; 1, 10, 20Б; 37; 39.

20; 20А; 32; 1, 10, 20Б; 37; 39. проезд Сокольнический, 4.

Салтовский район

ул.Светлая 11; 11А; 13; 13А; 13Б;.

11; 11А; 13; 13А; 13Б;. пр.Тракторостроителей , 140Г.

, 140Г. ул.Ангарская 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 17; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 9;

10; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 17; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 9; ул.Артельная 11; 12; 13; 14; 15; 16А; 16/1; 17; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 22/2; 24; 25; 26; 28; 28А; 29; 30; 31А; 32; 33; 33В; 35; 36; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 5; 7; 9;

11; 12; 13; 14; 15; 16А; 16/1; 17; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 22/2; 24; 25; 26; 28; 28А; 29; 30; 31А; 32; 33; 33В; 35; 36; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 5; 7; 9; ул.Варваровська 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 3А; 5; 6; 7; 8; 9;

1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 3А; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Дарницкая 2; 4; 7; 9; 9А;

2; 4; 7; 9; 9А; ул.Искринская, 42;

42; ул.Можайская 10; 11; 12; 12А; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 7; 8; 9;

10; 11; 12; 12А; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 7; 8; 9; ул.Ново-Веринская 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 32Б; 33; 34; 35; 35А; 37; 39; 39А; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

1; 1А; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 32Б; 33; 34; 35; 35А; 37; 39; 39А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Новохарьковская , 2;

, 2; ул.Пестеля , 1;

, 1; ул.Половецкая 1; 10; 11; 2; 3; 3Б; 4; 4А; 4Б; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 9А;

1; 10; 11; 2; 3; 3Б; 4; 4А; 4Б; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 9А; ул.Тополинная 10; 14; 16; 16А; 18; 18; 20; 20А; 4; 4А; 8;

10; 14; 16; 16А; 18; 18; 20; 20А; 4; 4А; 8; ул.Юрия Лавриненко 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7Б; 8; 9;

10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7Б; 8; 9; пер. Обходной 1А.

Центральный район

ул. Барабашова 40; 46; 46А; 48/2; 7;

40; 46; 46А; 48/2; 7; ул. Героев Труда 1; 14; 2/48; 3; 4; 6.

Напомним, специалисты Харьковоблэнерго посоветовали, какие меры стоит принять, чтобы обезопасить себя от удара молнии.