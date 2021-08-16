16.08.2021 21:12

Как спастись от молнии: советы харьковских энергетиков

Специалисты Харьковоблэнерго посоветовали, какие меры стоит принять, чтобы обезопасить себя от удара молнии.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Облэнерго, молния - гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся яркой вспышкой света и громким грохотом, что его сопровождает. Температура канала молнии может достигать 25-30 тыс. градусов, поэтому в месте удара молнии может вознинкуть пожар.

Бояться молний не надо, но быть осторожным во время грозы надо. Разряды атмосферного электричества могут стать опасными для жизни, если своевременно не принять меры предосторожности.

Основные правила поведения во время грозы:

Лучше не выходите без необходимости из помещения. Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который притягивает шаровую молнию. В частном доме в коем случае не разжигать печь - молния может проникнуть в дом через дымоход. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - они притягивают разряд. Если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь. Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами. Отслеживайте прогнозы погоды. Если непогода застала вас за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. НЕ паркуйте автомобиль под деревьями, ведь есть опасность падения веток. Помогайте людям рядом, но в экстремальных ситуациях обязательно вызывайте спасателей. Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее проводимых для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты. Никогда не бегайте и не плавайте.

Дома

Выключи из сети все электроприборы, а еще лучше - отключи электропитания во всем доме или квартире. Закрой форточки, окна, дымоходы, балконные двери. Проверь, нет ли в помещении сквозняков - они могут затянуть шаровую молнию. Отойди от окон на безопасное расстояние. Откажись от растопки печи или камина. Дым, выходящий из дымохода, имеет высокую электропроводность, а это повышает вероятность удара молнии в крышу. Держись подальше от антенн, проводов, входных дверей, стен, у которых растут высокие деревья, и других объектов, связанных с внешней средой. Не пользуйся мобильным телефоном во время грозы, выключи его вообще. Старайся не выходить из дома, если в этом нет необходимости.

В транспорте:

Останови машину или другое транспортное средство подальше от деревьев и линий электропередач. Продолжать движение в непогоду крайне опасно: вспышки молнии и сильный ливень ухудшают видимость на дороге и могут вызвать аварию. Заглушите двигатель, закройте все окна, выключи магнитолу и убери антенну. Если ты двигаешься открытой местностью на велосипеде или мопеде, срочно остановись и отойди метров на тридцать от транспорта. В противном случае ты станешь для молнии высшей точкой на местности. В городе этого правила соблюдать необязательно, ведь высотные дома считаются замечательными громоотводами.

У водоема

Если ты купаешься, срочно выйди из водоема и отойди от воды подальше. Если ты катаешься на лодке или катамаране, максимально быстро греби к ближайшему берегу, пытаясь пригнуться как можно ниже ко дну плавсредства.

Открытое пространство

Нужно спрятаться в ближайшей сооружении. Если же ее рядом нет, действий по следующим правилам:

- отключи все электроприборы, имеешь с собой: планшет, мобильный телефон, плеер, GPS-навигатор и тому подобное;

- проверь, нет ли поблизости кустарников, деревьев и линий электропередачи;

- отыщи какое-нибудь углубление - ямку или овраг. Земля должна быть сухой и желательно песчаной;

- сними с себя все украшения и положи на расстоянии не менее пяти метров от себя,

- сядь на корточки, опусти голову между колен и обхвати ноги руками

- старайся не шевелиться;

- помни: ложиться на землю очень опасно.

Во время грозы на открытом пространстве категорически запрещено прятаться вблизи одиноких деревьев, металлических конструкций, больших металлических объектов, сетчатых ограждений и влажных стен.

В лесу

Старайся выбраться из леса или хотя бы отыщи открытый участок. Выключи всю электронику. Сними украшения. Не укрывайся у высоких деревьев