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21.08.2021  11:17   

Под Харьковом молния стала причиной пожара в частном домовладении

Пожар на территории частного домовладения произошел 20 августа в селе Южное, Солоницевской ОТГ.

Молния стала причиной пожара на Харьковщине. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
На момент прибытия спасателей горела крыша хозяйственной постройки на площади 50 кв.м.
 
Через час после вызова пожарной бригады, им удалось ликвидировать пожар в сарае.
 
Причиной пожара, по словам свидетелей, мог разряд молнии, который попал в крышу сарая.
 
Напомним, 1 июля удар молнии сжег заброшенную хозяйственную постройку в селе Моначиновка.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар, молния
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