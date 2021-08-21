Под Харьковом молния стала причиной пожара в частном домовладении

Пожар на территории частного домовладения произошел 20 августа в селе Южное, Солоницевской ОТГ.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, гроза.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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