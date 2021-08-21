21.08.2021 12:11

13-летняя харьковчанка стала чемпионкой Европы по боксу, победив россиянку (видео)

Юная Кира Макогоненко из Харькова завоевала «золото» на юниорском чемпионате Европы по боксу, завершившемся 20 августа в Боснии и Герцеговине.



13-летняя харьковчанка стала чемпионкой Европы по боксу, победив россиянку (видео)



В решающем поединке наша 13-летняя землячка, соревнующаяся в категории до 42 кг, одолела Анастасию Панечкину из России. Харьковчанку уже в таком юном возрасте называют вундеркиндом бокса, судя по работоспособности, которую она показывает на тренировках и в поединках.

Также награду высшей пробы завоевала Ульяна Бесфамильная, в решающем поединке в категории до 46 кг одолевшая россиянку Викторию Казакову.

Добавим, что еще три украинки — Валерия Локтионова, Ульяна Овсепян и Таисия Покусай — завоевали «серебро» европейского первенства, в отличие от Макогоненко и Бесфамильной уступив в финалах представительницам России.

Напомним, За четкость, резкость, стальной характер и многочисленные победы на ринге Киру Макогоненко прозвали «розовой пантерой».