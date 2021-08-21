Главная Новости Харькова Спорт 13-летняя харьковчанка стала чемпионкой Европы по боксу, победив россиянку (видео)
21.08.2021  12:11   

13-летняя харьковчанка стала чемпионкой Европы по боксу, победив россиянку (видео)

Юная Кира Макогоненко из Харькова завоевала «золото» на юниорском чемпионате Европы по боксу, завершившемся 20 августа в Боснии и Герцеговине.


13-летняя харьковчанка стала чемпионкой Европы по боксу, победив россиянку (видео)
Кира Макогоненко стала чемпионкой Европы по боксу. Новости Харькова
 
В решающем поединке наша 13-летняя землячка, соревнующаяся в категории до 42 кг, одолела Анастасию Панечкину из России. Харьковчанку уже в таком юном возрасте называют вундеркиндом бокса, судя по работоспособности, которую она показывает на тренировках и в поединках.
 
Кира Макогоненко стала чемпионкой Европы по боксу. Новости Харькова
 
Также награду высшей пробы завоевала Ульяна Бесфамильная, в решающем поединке в категории до 46 кг одолевшая россиянку Викторию Казакову.
 
Добавим, что еще три украинки — Валерия Локтионова, Ульяна Овсепян и Таисия Покусай — завоевали «серебро» европейского первенства, в отличие от Макогоненко и Бесфамильной уступив в финалах представительницам России.
 
Напомним, За четкость, резкость, стальной характер и многочисленные победы на ринге  Киру Макогоненко  прозвали «розовой пантерой». 
 

Тэги:  кира макогоненко, харьков, бокс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 