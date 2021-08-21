В Харьковском горсовете чествовали ветеранов войны

21.08.2021 10:24

Торжественный прием по случаю 78-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошел сегодня, 21 августа, в Харьковском городском совете.

Руководитель города Игорь Терехов поздравил ветеранов с Днём освобождения города от нацистских захватчиков.

За многолетний усердный труд, активную жизненную позицию и участие в ветеранском движении и в честь Дня города и Дня независимости участники боевых действий и дети войны были награждены грамотами и юбилейными наградами.

"Благодаря вашему героизму и мужеству город выстоял в годы войны, отстроился из руин и расцвёл. Вы передали нам город, которые вы отстроили, наша задача - продолжать ваше дело.

Мы живём под мирным небом, и это ваша заслуга. Ваша Победа. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы родных людей. Мы гордимся вами!" - отметил Игорь Терехов.

Во время приема прозвучали любимые ветеранами песни военных лет.