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21.08.2021  10:24   

В Харьковском горсовете чествовали ветеранов войны

Торжественный прием по случаю 78-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошел сегодня, 21 августа, в Харьковском городском совете.

Харьковские ветераны принимали поздравления в городском совете. Новости Харькова
 
Руководитель города Игорь Терехов поздравил ветеранов с Днём освобождения города от нацистских захватчиков.
 
За многолетний усердный труд, активную жизненную позицию и участие в ветеранском движении и в честь Дня города и Дня независимости участники боевых действий и дети войны были награждены грамотами и юбилейными наградами.
 
Харьковские ветераны принимали поздравления в городском совете. Новости Харькова
 
"Благодаря вашему героизму и мужеству  город выстоял в годы войны, отстроился из руин и расцвёл. Вы передали нам город, которые вы отстроили, наша задача - продолжать ваше дело. 
 
Мы живём под мирным небом, и это ваша заслуга. Ваша Победа. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы родных людей. Мы гордимся вами!" - отметил Игорь Терехов.
 
Харьковские ветераны принимали поздравления в городском совете. Новости Харькова
 
Во время приема прозвучали любимые ветеранами песни военных лет.

 

Тэги:  харьков
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