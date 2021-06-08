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08.06.2021  11:56   

Молния убила пенсионера МВД под Харьковом

Мужчина во время грозы работал на огороде.

Под Харьковом мужчина погиб от удара молнии

Трагедия произошла 7 июня в селе Красная Поляна Ивановского сельсовета, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на группу «Вести Барвенковщины».

Во время непогоды в селе молния убила пенсионера, бывшего участкового.

Мужчина работал в огороде, когда его пронзил электрический разряд. Смерть наступила мгновенно.

Причиной попадания молнии в человека мог стать мобильный телефон, который был в кармане мужчины.

Напомним, осенью 2019 года в поселке Панютино Лозовского района от удара молнии сгорел пустующий дом.

Источник:   Вести Барвенковщины
 Тэги:  молния, смерть, харьков
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