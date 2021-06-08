Мужчина во время грозы работал на огороде.
Трагедия произошла 7 июня в селе Красная Поляна Ивановского сельсовета, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на группу «Вести Барвенковщины».
Во время непогоды в селе молния убила пенсионера, бывшего участкового.
Мужчина работал в огороде, когда его пронзил электрический разряд. Смерть наступила мгновенно.
Причиной попадания молнии в человека мог стать мобильный телефон, который был в кармане мужчины.
Напомним, осенью 2019 года в поселке Панютино Лозовского района от удара молнии сгорел пустующий дом.
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