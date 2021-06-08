08.06.2021 12:27

В среду в спальном районе Харькова на сутки отключат воду: список адресов

Планово-предупредительные работы пройдут в части Индустриального района.



//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 9 июня до 08:00 10 июня будет прекращено водоснабжение части Индустриального района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



В это время в районе будет проводиться планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей в рамках их подготовки к работе в осенне-зимний период.



Соответственно, на сутки будет прекращена подача воды в дома, ограниченные:

пос. Докучаева,

пос. Докучаевский,

м/р Горизонт-1,

м/р Горизонт-2,

м/р 759,

м/р 759-а,

м/р 761,

Роганский промузел



Водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться со сниженным давлением.



Телефон для справок: 15-33.

Список адресов, где отключат воду

Индустриальный район

Многоквартирные дома:



Большая Кольцевая ул., д. 6 – 138

Грицевца б–р, д. 3 – 11, 4 – 12

Грицевца ул., д. 11 – 51, 12 – 54

Зубарева ул., д. 23 – 63, 20 – 34

Ивана Каркача пер., д. 19 – 27, 26/12 – 32

Кольцевой пр–д, д. 1Б, 2 – 14

Луи Пастера ул., 353 – 361, 31 – 324

Мира ул., д. 92/1 – 118

Московский пр., д. 286 – 318

Мохначанская ул., д. 73 – 87

Плиточная ул., д. 5 – 21/25, 2 – 18/18

Роганская ул., д. 89 – 123, 100Б – 186

Ростовская ул., д. 3 – 9

Тархова ул., д. 1 – 9, 2 – 12

Шариковая ул., д. 29 – 53, 36 – 54

Электровозная ул., д. 3 – 21, 4 – 16

Частный сектор:



Автоматный в-д,

Автоматный пр-д,

Горловская ул. нечетная сторона,

Губенко ул.,

Дарьяльская ул.,

Конструкторская ул.,

Конструкторский пр-д,

Конструкторский пер. нечетная сторона,

Кубанская ул.,

Мохнацкого ул.,

Плиточный ул.,

Плиточный пер.,

Пятихатская ул. четная сторона,

Роганская ул.,

Роганский пр-д,

Сепараторный пр-д нечетная сторона,

Сивашская ул.,

Шариковый пр-д,

Электровозная ул.

Электровозная в-д,

Юности ул.

поселок Докучаевское

Многоквартирные дома:



Васищевская ул., д. 4 – 8



Частный сектор:

Васищевская ул.,

Кулешова ул.,

Кулешова пер.,

Маримонтская ул.,

Палладина ул.,

Пулавская ул.,

Роганская ул. четная сторона,

Центральная ул.

Напомним, АО «Харьковгоргаз» с 7 июня проводит регламентные работы на распределительном газопроводе в Новобаварском районе.