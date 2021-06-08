Планово-предупредительные работы пройдут в части Индустриального района.
С 8:00 9 июня до 08:00 10 июня будет прекращено водоснабжение части Индустриального района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
В это время в районе будет проводиться планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей в рамках их подготовки к работе в осенне-зимний период.
Соответственно, на сутки будет прекращена подача воды в дома, ограниченные:
пос. Докучаева,
пос. Докучаевский,
м/р Горизонт-1,
м/р Горизонт-2,
м/р 759,
м/р 759-а,
м/р 761,
Роганский промузел
Водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться со сниженным давлением.
Телефон для справок: 15-33.
Многоквартирные дома:
Большая Кольцевая ул., д. 6 – 138
Грицевца б–р, д. 3 – 11, 4 – 12
Грицевца ул., д. 11 – 51, 12 – 54
Зубарева ул., д. 23 – 63, 20 – 34
Ивана Каркача пер., д. 19 – 27, 26/12 – 32
Кольцевой пр–д, д. 1Б, 2 – 14
Луи Пастера ул., 353 – 361, 31 – 324
Мира ул., д. 92/1 – 118
Московский пр., д. 286 – 318
Мохначанская ул., д. 73 – 87
Плиточная ул., д. 5 – 21/25, 2 – 18/18
Роганская ул., д. 89 – 123, 100Б – 186
Ростовская ул., д. 3 – 9
Тархова ул., д. 1 – 9, 2 – 12
Шариковая ул., д. 29 – 53, 36 – 54
Электровозная ул., д. 3 – 21, 4 – 16
Частный сектор:
Автоматный в-д,
Автоматный пр-д,
Горловская ул. нечетная сторона,
Губенко ул.,
Дарьяльская ул.,
Конструкторская ул.,
Конструкторский пр-д,
Конструкторский пер. нечетная сторона,
Кубанская ул.,
Мохнацкого ул.,
Плиточный ул.,
Плиточный пер.,
Пятихатская ул. четная сторона,
Роганская ул.,
Роганский пр-д,
Сепараторный пр-д нечетная сторона,
Сивашская ул.,
Шариковый пр-д,
Электровозная ул.
Электровозная в-д,
Юности ул.
Многоквартирные дома:
Васищевская ул., д. 4 – 8
Частный сектор:
Васищевская ул.,
Кулешова ул.,
Кулешова пер.,
Маримонтская ул.,
Палладина ул.,
Пулавская ул.,
Роганская ул. четная сторона,
Центральная ул.
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