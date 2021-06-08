Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Замкнуло электропроводку: в Чугуевском районе огонь уничтожил хозпристройки (ФОТО)
08.06.2021  12:40   

Замкнуло электропроводку: в Чугуевском районе огонь уничтожил хозпристройки (ФОТО)

В Чугуевском районе во время пожара в хозяйственной пристройке едва не сгорели жилые дома.

Из-за короткого замыкания в Чугуевском районе сгорели хозяйственный пристройки. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Пожар произошел 8 июня в 4:51 в поселке Эсхар Чугуевского района на ул. Победы, 24.  Прибывшие пожарные установили, что горят сразу три хозпостройке на территории одного частного домовладения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
 
Из-за короткого замыкания в Чугуевском районе сгорели хозяйственный пристройки. Новости Харькова
 
Менее часа понадобилось спасателям, чтобы локализовать огонь. Окончательно ликвидировали пожар в 07:17. Погибших и травмированных нет.
 
Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что утром 1 июня на улице Ощепкова в Харькове горела кухня в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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