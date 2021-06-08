Из-за короткого замыкания в Чугуевском районе сгорели хозяйственный пристройки. Новости Харькова

08.06.2021 12:40

Замкнуло электропроводку: в Чугуевском районе огонь уничтожил хозпристройки (ФОТО)

В Чугуевском районе во время пожара в хозяйственной пристройке едва не сгорели жилые дома.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар произошел 8 июня в 4:51 в поселке Эсхар Чугуевского района на ул. Победы, 24. Прибывшие пожарные установили, что горят сразу три хозпостройке на территории одного частного домовладения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Менее часа понадобилось спасателям, чтобы локализовать огонь. Окончательно ликвидировали пожар в 07:17. Погибших и травмированных нет.

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что утром 1 июня на улице Ощепкова в Харькове горела кухня в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.