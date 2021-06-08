Главная ВИДЕО Харьковский двор превратился в маленький парк развлечений и отдыха (ВИДЕО)
08.06.2021  12:55   

Харьковский двор превратился в маленький парк развлечений и отдыха (ВИДЕО)

Запросы горожан решаются не только после приемов, но и после обычных встреч. Вот так жители Алексеевки просили обустроить их двор и теперь там появился мини-парк Горького.


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Двор, который уже не напоминает просто обычную придомовую территорию. Это как маленький парк с развлечениями. Вот так до неузнаваемости изменился двор по улице Ахсарова 3,5, 7. Теперь здесь почти ежедневный праздник, ведь это не стандартная детская площадка, а настоящий комплекс с горками, качелями, песочницами, небольшим домиком с препятствиями и всевозможными активностями. А еще для тех, кто постарше, установили уличные тренажеры и теннисные столы. И теперь чуть ли не со всей Алексеевки приходят сюда, чтобы поиграть с детьми. Родители говорят, очень довольны такими изменениями.
 
Вообще местные жители на встрече с Игорем Тереховым просили, чтобы обустроили их двор, однако никто не ожидал начала и завершения работ так быстро, говорят горожане. 
 
Кроме детской площадки, здесь еще и отремонтировали подъезды, установили там пластиковые окна, обновили входные группы и, где просили местные, обустроили пандусами, наладили освещение, поставили новые скамейки и урны. Также полностью реконструировали пешеходные и внутридомовые дороги.

Игорь Терехов сообщил что в 2021 году сделают ещё 40 больших дворов. Такие же планы и на 2022 год.

Тэги:  харьков, благоустройство
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