08.06.2021 13:14

Алиментщик из Западной Украины решил нелегально пробраться в Россию под Харьковом

Нелегала задержали пограничники.

Вечером понедельника возле населенного пункта Уды участковый заметил неизвестного, движущегося в сторону государственной границы, и известил пограничников, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Восточное региональное управление ГПСУ.

Пограничный отряд выдвинулся в указанный квадрат и задержал нарушителя возле государственной границы.

Задержанным оказался 44-летний житель Хмельницкой области, который решил сбежать от выплаты алиментов в Россию.

Так как легально он не получил бы разрешения на пересечение границы, он решил сделать это незаконно.

Теперь к неуплате алиментов нарушителю прибавится статья за за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Административная ответственность за это нарушение предусматривает штраф, а дальнейшую судьбу «перебежчика» решит суд.

Напомним, в мае пограничники Харьковского отряда обнаружили мужчину, который двигался в сторону границы. Нарушителем оказался житель населенного пункта Волчанск, он пытался незаконно пересечь границу из Украины в РФ, в районе населенного пункта Плетеневка.