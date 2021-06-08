Нелегала задержали пограничники.
Вечером понедельника возле населенного пункта Уды участковый заметил неизвестного, движущегося в сторону государственной границы, и известил пограничников, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Восточное региональное управление ГПСУ.
Пограничный отряд выдвинулся в указанный квадрат и задержал нарушителя возле государственной границы.
Задержанным оказался 44-летний житель Хмельницкой области, который решил сбежать от выплаты алиментов в Россию.
Так как легально он не получил бы разрешения на пересечение границы, он решил сделать это незаконно.
Теперь к неуплате алиментов нарушителю прибавится статья за за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
Административная ответственность за это нарушение предусматривает штраф, а дальнейшую судьбу «перебежчика» решит суд.
Напомним, в мае пограничники Харьковского отряда обнаружили мужчину, который двигался в сторону границы. Нарушителем оказался житель населенного пункта Волчанск, он пытался незаконно пересечь границу из Украины в РФ, в районе населенного пункта Плетеневка.
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