08.06.2021 13:38

Реконструкция ККЗ "Украина" почти полностью завершена

Классический дизайн и современный звук. Реконструкция ККЗ "Украина" почти завершена, сейчас там устанавливают посадочные места и монтируют электричество. Каким будет концертный зал после ремонта?



РЕДПОСТ

Ремонтные работы кино-концертного зала "Украина" уже на завершающей стадии. Об этом РЕДПОСТ сообщили в профильном департаменте Харьковского городского совета. Там полностью заменили крышу, а также отремонтировали здание изнутри. Сейчас завершается установка электрического оборудования.

По словам Директора департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексея Чубарова, в ККЗ "Украина" выполнено 6 акустических расчетов для улучшении шумоизоляция.

"Я точно могу утверждать, что акустика зала будет лучшая, как минимум в городе Харькове и одна из лучших в Украине. Мы практически в полном количестве сохранили посадочные места, добавили места для инвалидов. Соответственно у нас 1700 посадочных мест мягких будет уже, - сообщил Алексей Чубаров.

ККЗ "Украина" является памятником архитектуры, поэтому при реконструкции внутри почти полностью сохранили планирование.

"До сих пор жил еще автор проекта, соответственно, мы проводили с ним консультации, касаемо тех небольших изменений. В основном это касалось использования новых современных материалов и соответствующее разрешение и одобрение от него мы получали. Мы даже сохранили неоновые подсветки на фасаде здания в том стиле, который был был 60 лет назад", - подчеркнул Чубаров.

Завершить реконструкцию планируют летом, чтобы как можно быстрее начать новый концертный сезон.

Ранее РЕДПОСТ публиковал эксклюзивные кадры с реконструкции киноконцертного зала Украина.