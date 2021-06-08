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08.06.2021  13:38   

Реконструкция ККЗ "Украина" почти полностью завершена

Классический дизайн и современный звук. Реконструкция ККЗ "Украина" почти завершена, сейчас там устанавливают посадочные места и монтируют электричество. Каким будет концертный зал после ремонта?


РЕДПОСТ
Ремонтные работы кино-концертного зала "Украина" уже на завершающей стадии. Об этом РЕДПОСТ сообщили в профильном департаменте Харьковского городского совета. Там полностью заменили крышу, а также отремонтировали здание изнутри. Сейчас завершается установка электрического оборудования.
 
По словам Директора департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексея Чубарова, в ККЗ "Украина" выполнено 6 акустических расчетов для улучшении шумоизоляция.
 
"Я точно могу утверждать, что акустика зала  будет лучшая, как минимум в городе Харькове и одна из лучших в Украине. Мы практически в полном количестве сохранили посадочные места, добавили места для инвалидов. Соответственно у нас 1700 посадочных мест мягких будет уже, - сообщил Алексей Чубаров.
 
ККЗ "Украина" является памятником архитектуры, поэтому при реконструкции внутри почти полностью сохранили планирование.
 
"До сих пор жил еще автор проекта, соответственно, мы проводили с ним консультации, касаемо тех небольших изменений. В основном это касалось использования новых современных материалов и соответствующее разрешение и одобрение от него мы получали. Мы даже сохранили неоновые подсветки на фасаде здания в том стиле, который был был 60 лет назад", - подчеркнул Чубаров.
 
Завершить реконструкцию планируют летом, чтобы как можно быстрее начать новый концертный сезон.
 
Ранее РЕДПОСТ публиковал эксклюзивные кадры с реконструкции киноконцертного зала Украина.
Тэги:  харьков, ккз украина
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