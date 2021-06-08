Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ограбил дом на миллион: преступник шесть лет бегал от правосудия
08.06.2021  13:56   

Ограбил дом на миллион: преступник шесть лет бегал от правосудия

Злоумышленника задержали на территории Харькова.

В Харькове задержали мужчину, совершившего крупное ограбление в 2015 году

Золотые украшения общим весом около 200 граммов, ноутбук и четверо наручных часов – таким был «улов» двух злоумышленников, ограбивших дом в Коротиче в августе 2015 года.

Общий ущерб составил 1 миллион 33 тысяч гривен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Шесть лет назад преступник заполучил лючи от дома и вместе со знакомым проник в жилище, совершив ограбление.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины.

Однако после совершения кражи злоумяшленнику все это время удавалось успешно скрываться от суда.

И  только 8 июня текущего года 25-летнего злоумышленника задержали на территории Харькова сотрудники областного Управления уголовного розыска.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в кражах из дачных домов в Краснокутске. Злоумышленником оказался местный безработный 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Криминал и происшествия В центре Харькова ограбили девушку 04.06 Криминал и происшествия В Харькове ограбили ребенка: грабитель задержан 31.05 Криминал и происшествия Внезапно выстрелил в лицо: в Харькове будут судить грабителя-убийцу (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 