08.06.2021 13:56

Ограбил дом на миллион: преступник шесть лет бегал от правосудия

Злоумышленника задержали на территории Харькова.

Золотые украшения общим весом около 200 граммов, ноутбук и четверо наручных часов – таким был «улов» двух злоумышленников, ограбивших дом в Коротиче в августе 2015 года.

Общий ущерб составил 1 миллион 33 тысяч гривен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Шесть лет назад преступник заполучил лючи от дома и вместе со знакомым проник в жилище, совершив ограбление.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины.

Однако после совершения кражи злоумяшленнику все это время удавалось успешно скрываться от суда.

И только 8 июня текущего года 25-летнего злоумышленника задержали на территории Харькова сотрудники областного Управления уголовного розыска.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в кражах из дачных домов в Краснокутске. Злоумышленником оказался местный безработный 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.