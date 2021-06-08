Злоумышленника задержали на территории Харькова.
Золотые украшения общим весом около 200 граммов, ноутбук и четверо наручных часов – таким был «улов» двух злоумышленников, ограбивших дом в Коротиче в августе 2015 года.
Общий ущерб составил 1 миллион 33 тысяч гривен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Шесть лет назад преступник заполучил лючи от дома и вместе со знакомым проник в жилище, совершив ограбление.
По факту кражи правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины.
Однако после совершения кражи злоумяшленнику все это время удавалось успешно скрываться от суда.
И только 8 июня текущего года 25-летнего злоумышленника задержали на территории Харькова сотрудники областного Управления уголовного розыска.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в кражах из дачных домов в Краснокутске. Злоумышленником оказался местный безработный 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.
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