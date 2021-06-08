08.06.2021 14:10

Игорь Терехов рассказал, какой вакциной будет прививаться (ВИДЕО)

Руководитель города популяризирует вакцинацию и собирается прививаться вакциной, которую привезли в Харьков.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия». В интервью Игоря Терехова в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном», отвечая на вопрос о работе медицины в городе, и.о. мэра Харькова отметил, что харьковские медики – настоящие герои, которые спасали и продолжают спасать харьковчан:

«Я благодарен всем врачам, которые в этот ужасный момент боролись с коронавирусом и продолжают бороться. Они – настоящие герои. И я очень благодарен им за эту работу”.

Также руководитель города подчеркнул, что для харьковских медиков было сделано все возможное. Из городского бюджета в оперативном порядке были выделены средства, Харьков одним из первых в Украине смог купить ИВЛы, кислородные концентраторы и обеспечить запас медикаментов, которые требуют протоколы МОЗа.

В настоящий момент город получил партию китайской вакцины CoronaVac:

“Мы получили вакцины, созданы 34 бригады, которые осуществляют вакцинацию. Есть все необходимое оборудование”, – сказал Игорь Терехов.

Также он отметил необходимость пропаганды вакцинации и свою готовность показать соответствующий пример:

“Знаете, по-разному люди относятся к вакцинации. Нельзя сегодня взять человека и сказать, вот ты обязательно едешь и вакцинируешь – это неправильно. Человеку нужно объяснить, в том числе с помощью средствам массовой информации, в том числе и личным примером. Поэтому я буду вакцинироваться. Я переболел коронавирусом, и я буду вакцинироваться. Вакцинироваться этой китайской вакциной CoronaVac, которая сегодня уже сейчас есть в Харькове».