Под Харьковом пойман вор-рецидивист, обчищавший дачи. Новости Харькова

01.06.2021 21:19

Воровал все: рецидивист обчищал дачи под Харьковом (ФОТО)

Обокравшего три дачи вора поймали под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, с ранней весны 2021 года к копам все чашще стали обращаться люди по поводу краж из дачных домов в Краснокутске.

Занявшись расследвоанием вплотную полицейские выяснили, что воришкой является местный безработный 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Стало известно, что он полюбил тащить как металлические изделия, так и электроинструменты, другие ценные вещи.

Ныне украденное изъято и направлено для проведения экспертизы.

Общая сумма ущерба устанавливается.

Следоваителем Богодуховского райотдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Любителю обчищать дачи светит срок до 6 лет за решеткой.