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01.06.2021  21:19   

Воровал все: рецидивист обчищал дачи под Харьковом (ФОТО)

Обокравшего три дачи вора поймали под Харьковом.

Под Харьковом пойман вор-рецидивист, обчищавший дачи. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, с ранней весны 2021 года к копам все чашще стали обращаться люди по поводу краж из дачных домов в Краснокутске.
 
Занявшись расследвоанием вплотную полицейские выяснили, что воришкой является местный безработный 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.
 
Стало известно, что он полюбил тащить как металлические изделия, так и электроинструменты, другие ценные вещи.
 
 
Ныне украденное изъято и направлено для проведения экспертизы.
 
Общая сумма ущерба устанавливается.
 
Следоваителем Богодуховского райотдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Любителю обчищать дачи светит срок до 6 лет за решеткой.
 
Под Харьковом пойман вор-рецидивист, обчищавший дачи. Новости Харькова
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков, краснокутск
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