01.06.2021 20:22

Уверяю, все, что мы сможем, мы сделаем для вас!, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поздравил с праздником детей льготных категорий.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, состоялось сегодня, 1 июня 2021 года в Городском дворце детско-юношеского творчества.

На праздник были приглашены дети льготных категорий из Московского района.

Всех их поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который перед этим изучил мечты детей, написанные ими на стикерах-ладошках и приклеенные на специальном стенде у входа во дворец.

«Очень хочется, чтобы вы всегда были в хорошем настроении и всегда улыбались! Я посмотрел на ваши желания и мечты, написанные на ладошках. Конечно, мы бы хотели выполнить все эти желания - и дать каждому из вас по собачке, и вручить всем много-много мороженого. Но особенно мне запомнилось одно пожелание: «Пусть у каждого ребенка будет семья, это самое главное!». Уверяю, все, что мы сможем, мы сделаем для вас!» - подчеркнул Игорь Терехов.