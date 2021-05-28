28.05.2021 19:12

Это был эксперимент, но время показало его правильность и важность, - Игорь Терехов (ФОТО)

Десять лет работы отметили сегодня, 28 мая 2021 года, в Центре предоставления административных услуг на Гимназической набережной, 26.



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Сегодня ЦПАУ - это единое пространство для прозрачного взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса, а также развитая сеть из 12-ти центров предоставления админуслуг, где объединены административные, социальные, пенсионные, регистрационные и впервые в Украине - налоговые услуги.

С юбилеем работников ЦПАУ поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он напомнил, что Харьков - один из первых городов в Украине, где появились центры админуслуг.

«Десять лет назад мы открыли Единый разрешительный центр. Фактически это был эксперимент, но время показало его правильность и важность. Тогда здесь было не так много услуг, как сейчас, например, в этом центре - более 200 услуг, а в Региональном центре - более 400, но для того времени это был мощный импульс развития админуслуг. На тот момент мы хотели оградить людей от взаимодействия с чиновниками. И вот уже много лет можно получать услуги, не приходя в мэрию, департаменты, управления, а сдать документы сюда и получить решение того или иного вопроса. Сегодня все наши центры предоставления админуслуг работают эффективно», - подчеркнул Игорь Терехов.

Лучшим работникам сферы предоставления административных услуг секретарь горсовета вручил Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета.

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, за 10 лет работы ЦПАУ на Гимназической набережной количество видов услуг, которые там предоставляются, увеличилось в три раза и составляет 217, количество администраторов, которые оказывают гражданам эти услуги, увеличилось в 13 раз и составляет 220 человек.

Все центры админуслуг принимают за день около 6 тыс. человек. За 10 лет работы они обслужили около 8 млн граждан.