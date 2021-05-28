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28.05.2021  18:44   

В Харькове закончился турнир по мини-футболу среди детских и юношеских футбольных команд (ФОТО)

Турнир "Легенды футбола" собрал лучшие команды Харькова. Турнир посвятили памяти капитана команды "Авангард", заслуженного тренера Украины Панфилова Е. П.


Фото: Василий Голосный

Как сообщает РЕДПОСТ, победу одержала юношеская команда  "Металлист - 1925"

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов поздравил всех участников:  

"Именно такого рода турниры, - подчеркнул Игорь Терехов, - закаляют характер и воспитывают высококлассных футболистов. Как раз именно этим ребятам, которые сегодня до последнего боролись за победу,  возрождать в Харькове большой футбол, старт которому мы дадим  завтра."

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Тэги:  спорт, футбол, харьков, терехов, хтз
 
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