28.05.2021 18:44

В Харькове закончился турнир по мини-футболу среди детских и юношеских футбольных команд (ФОТО)

Турнир "Легенды футбола" собрал лучшие команды Харькова. Турнир посвятили памяти капитана команды "Авангард", заслуженного тренера Украины Панфилова Е. П.



Фото: Василий Голосный

Как сообщает РЕДПОСТ, победу одержала юношеская команда "Металлист - 1925"



Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов поздравил всех участников:



"Именно такого рода турниры, - подчеркнул Игорь Терехов, - закаляют характер и воспитывают высококлассных футболистов. Как раз именно этим ребятам, которые сегодня до последнего боролись за победу, возрождать в Харькове большой футбол, старт которому мы дадим завтра."