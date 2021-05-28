Турнир "Легенды футбола" собрал лучшие команды Харькова. Турнир посвятили памяти капитана команды "Авангард", заслуженного тренера Украины Панфилова Е. П.
Как сообщает РЕДПОСТ, победу одержала юношеская команда "Металлист - 1925"
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов поздравил всех участников:
"Именно такого рода турниры, - подчеркнул Игорь Терехов, - закаляют характер и воспитывают высококлассных футболистов. Как раз именно этим ребятам, которые сегодня до последнего боролись за победу, возрождать в Харькове большой футбол, старт которому мы дадим завтра."
День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
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