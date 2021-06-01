01.06.2021 23:55

Лето в Харькове началось с холодов и дождей. Фоторепортаж

Первый летний день в Харькове, по словам старожилов, был даже холоднее, чем обычно.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



А в дальнейшем, сообщает РЕДПОСТ, в первой декаде июня, температура в городе редко будет подниматься выше двадцати двух градусов тепла.



То есть, начало лета точно не будет жарким.

Фотогалерея