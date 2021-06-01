Первый летний день в Харькове, по словам старожилов, был даже холоднее, чем обычно.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
А в дальнейшем, сообщает РЕДПОСТ, в первой декаде июня, температура в городе редко будет подниматься выше двадцати двух градусов тепла.
То есть, начало лета точно не будет жарким.
Активность, энергичность и пробивные способности, которыми обещают наделить звезды, позволит за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв в любых областях.
Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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