Главная Фото Общество Лето в Харькове началось с холодов и дождей. Фоторепортаж
01.06.2021  23:55   

Лето в Харькове началось с холодов и дождей. Фоторепортаж

Первый летний день в Харькове, по словам старожилов, был даже холоднее, чем обычно.

Женщина под зонтом идет по Сумской, Харьков
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

А в дальнейшем, сообщает РЕДПОСТ, в первой декаде июня, температура в городе редко будет подниматься выше двадцати двух градусов тепла.

То есть, начало лета точно не будет жарким.

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Тэги:  дождь, харьков, пейзаж, лето
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