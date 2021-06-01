01.06.2021 15:02

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 2 июня

Прохладная погода с дождями и грозами будет царить в Харькове в среду. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Гидрометцентр.

Утром пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +12°...+19°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +18°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Метеорологи предупреждают, в первой половине суток солнечная активность будет повышенной. Несмотря на это, магнитные бури сегодня не произойдут.



Народные приметы. Как долго в этот день идет дождь, столько же продержится солнечная погода летом.



Если льет ливень, значит, через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад.



Если 2 июня солнце взойдет в ясном небе, то богатого урожая огурцов не будет, а вот если в тучках, то огурцов будет столько, что их некуда будет девать.



На ели много шишек – к изобилию крыжовника и огурцов.



Если в этот день лягушки хором расквакались, то они непременно наквакают большой урожай огурцов.