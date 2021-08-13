Как открывали ККЗ "Украина" в Харькове (фотоотчет)

12 августа в Харькове после реконструкции возобновил работу ККЗ "Украина".
Открытие киноконцертного зала Игорь Терехов назвал самым настоящим чудом, от которого “мурашки по коже”: “Сегодня я испытал все это на открытии нашего легендарного киноконцертного зала «Украина» в саду Шевченко. После реконструкции «Украина» вернулась к нам совершенно новой — и до слез знакомой”. Руководитель города выразил надежду на то, что все знаковые мероприятия будут проходить именно здесь, сообщает РЕДПОСТ.
Первой группой, выступившей в обновленном зале, стала легендарная "Синяя птица".
Подробнее об открытии ККЗ "Украина".
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