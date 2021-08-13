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13.08.2021  12:10   

Как открывали ККЗ "Украина" в Харькове (фотоотчет)

12 августа в Харькове после реконструкции возобновил работу ККЗ "Украина".

ККЗ "Украина" в Харькове

Открытие киноконцертного зала Игорь Терехов назвал самым настоящим чудом, от которого “мурашки по коже”: “Сегодня я испытал все это на открытии нашего легендарного киноконцертного зала «Украина» в саду Шевченко. После реконструкции «Украина» вернулась к нам совершенно новой — и до слез знакомой”. Руководитель города выразил надежду на то, что все знаковые мероприятия будут проходить именно здесь, сообщает РЕДПОСТ.

Первой группой, выступившей в обновленном зале, стала легендарная "Синяя птица".

Подробнее об открытии ККЗ "Украина".

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Тэги:  ккз украина, терехов, харьков, реконструкция, открытие, синяя птица
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