В Харьков прибыли первые турецкие автобусы Karsan

Автобусы планируют выйти на маршрут к Дню города, 23 августа
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, из одесского порта в Харьков прибыла первая партия современных турецких автобусов Karsan.
На данный момент прибыло 9 машин: 6 и 8-метровые на 22 и 58 мест. Большие будут эксплуатироваться на линиях со значительным пассажиропотоком и в часы пик, малые – на менее загруженных маршрутах.
Автобусы оборудованы местами для людей с ограниченными возможностями, а также родителей с маленькими детьми.
После прибытия в Харьков автобусы отправятся на технический осмотр и помывку и чистку салона.
Следующая партия прибудет в город в субботу, 14 августа в количестве 10 машин, а ко Дню города приедут еще 40. Всего к ноябрю планируется поставка еще 150 автобусов.
Напомним, делегация Харькова во главе с исполняющим обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетила предприятие, где производят современный общественный транспорт.
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