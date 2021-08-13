13.08.2021 12:24

В Харьков прибыли первые турецкие автобусы Karsan

Автобусы планируют выйти на маршрут к Дню города, 23 августа



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, из одесского порта в Харьков прибыла первая партия современных турецких автобусов Karsan.

На данный момент прибыло 9 машин: 6 и 8-метровые на 22 и 58 мест. Большие будут эксплуатироваться на линиях со значительным пассажиропотоком и в часы пик, малые – на менее загруженных маршрутах.

Автобусы оборудованы местами для людей с ограниченными возможностями, а также родителей с маленькими детьми.

После прибытия в Харьков автобусы отправятся на технический осмотр и помывку и чистку салона.

Следующая партия прибудет в город в субботу, 14 августа в количестве 10 машин, а ко Дню города приедут еще 40. Всего к ноябрю планируется поставка еще 150 автобусов.

Напомним, делегация Харькова во главе с исполняющим обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетила предприятие, где производят современный общественный транспорт.

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