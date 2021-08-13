13.08.2021 13:42

Правоохранители на Харьковщине вернули детей невнимательным родителям

Правоохранители нашли двух несовершеннолетних, которых искали родные.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

12 августа в Чугуевском районе пропала 10-летняя девочка. Взволнованный отец обратился к правоохранителям и вскоре беглянку нашли гуляющей по селу Молодовая.

В тот же день правоохранители Богодуховского райотдела полиции получили сообщение от патронатного воспитателя. Он рассказал, что его подопечный пропал без вести. Отмечается, что и раньше подросток уходил из дома. В этот раз, поссорившись с попечителями, он утром ушел из дома и не выходил на связь.

Сотрудники полиции установили местонахождение парня. Оказалось, что он уехал к своей биологической матери в другое село. Несовершеннолетнего вернули в патронатную семью.

Ранее РЕДПОСТ писал, что правоохранители нашли несовершеннолетнего , который сбежал из больницы.