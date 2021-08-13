Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Правоохранители на Харьковщине вернули детей невнимательным родителям
13.08.2021  13:42   

Правоохранители на Харьковщине вернули детей невнимательным родителям

Правоохранители нашли двух несовершеннолетних, которых искали родные.

Бежавших детей вернули родителям. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
 
12 августа в Чугуевском районе пропала 10-летняя девочка. Взволнованный отец обратился к правоохранителям и вскоре беглянку нашли гуляющей по селу Молодовая.
 
Бежавших детей вернули родителям. Новости Харькова
 
В тот же день правоохранители Богодуховского райотдела полиции  получили сообщение от патронатного воспитателя. Он рассказал, что его подопечный пропал без вести. Отмечается, что и раньше подросток уходил из дома. В этот раз, поссорившись с попечителями, он утром ушел из дома и не выходил на связь.
 
Сотрудники полиции установили местонахождение парня. Оказалось, что он уехал к своей биологической матери в другое село. Несовершеннолетнего вернули в патронатную семью.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что правоохранители нашли несовершеннолетнего, который сбежал из больницы.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, полиция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Криминал и происшествия Помогите найти: под Харьковом вышел из дома и пропал мужчина (фото) 11.08 Криминал и происшествия Пропавший в Харькове мужчина найден через два месяца поисков 10.08 Криминал и происшествия Помогите найти: По дороге в Харьков пропал мужчина (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 