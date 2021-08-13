13.08.2021 14:37

Футбол. Харьковчане схлестнутся с "Шахтером" (видео)

Харьковский "Металлист 1925" пройдет первое серьезное испытание лидером высшей лиги.



Футбол. Харьковчане схлестнутся с "Шахтером" (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ , сегодня, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный поединок Металлиста 1925 и донецкого клуба. Несмотря на то, что "Шахтер", в прошлом туре уступил 1:2 "Александрии" и отстает от "Динамо" в борьбе за чемпионство, не очень серьезно говорить об ослабении команды. Тем паче, что у горняков - серьезный стимул отыграться в мачте с дебютантами Премтер-лиги.

С другой стороны, комнады имеют равное количество очков и успшно стартовавший в вышем эшелоне первостоличный клуб намерен дать отпор.

На это настроен как наставник харьковчан, так и его подопечные

Евгений Ткачук, игрок ФК "Металлист 1925":

- Большое желание проявить себя есть у каждого футболиста. Тем более, что наша команда недавно вышла из Первой лиги, мы хотим доказать, что способны играть на высоком уровне. Как говорит наш тренер, нужно выходить на каждую игру и стараться победить.

- Когда играете против лидеров украинского футбола, есть больше волнения, чем обычно?

- Возможно, в первые минуты. Нужно привыкнуть к команде высокого уровня. Потому что многие из ребят, я в том числе, давно не играли против таких сильных команд. Нужно время, нужно понять, как против них действовать. Я не думаю, что волнение будет сильно большим. Тренерский штаб продемонстрировал все сильные и слабые стороны этой команды. Поэтому мы постараемся показать свой лучший футбол и выглядеть достойно.

Напомним, ранее мы писали, что еврокубковый матч "Шахтера" вновь пройдет в Харькове.