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13.08.2021  14:37   

Футбол. Харьковчане схлестнутся с "Шахтером" (видео)

Харьковский "Металлист 1925" пройдет первое серьезное испытание лидером высшей лиги.


Футбол. Харьковчане схлестнутся с "Шахтером" (видео)
Как сообщает РЕДПОСТ, сегодня, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный поединок Металлиста 1925 и донецкого клуба. Несмотря на то, что "Шахтер", в прошлом туре уступил 1:2 "Александрии" и отстает от "Динамо" в борьбе за чемпионство, не очень серьезно говорить об ослабении команды. Тем паче, что у горняков - серьезный стимул  отыграться в мачте с дебютантами Премтер-лиги.
 
С другой стороны, комнады имеют равное количество очков и успшно стартовавший в вышем эшелоне первостоличный клуб намерен дать отпор.
 
На это настроен как наставник харьковчан, так и его подопечные
 
Евгений Ткачук, игрок ФК "Металлист 1925":
 
- Большое желание проявить себя есть у каждого футболиста. Тем более, что наша команда недавно вышла из Первой лиги, мы хотим доказать, что способны играть на высоком уровне. Как говорит наш тренер, нужно выходить на каждую игру и стараться победить.
 
- Когда играете против лидеров украинского футбола, есть больше волнения, чем обычно?
 
- Возможно, в первые минуты. Нужно привыкнуть к команде высокого уровня. Потому что многие из ребят, я в том числе, давно не играли против таких сильных команд. Нужно время, нужно понять, как против них действовать. Я не думаю, что волнение будет сильно большим. Тренерский штаб продемонстрировал все сильные и слабые стороны этой команды. Поэтому мы постараемся показать свой лучший футбол и выглядеть достойно.
 

Напомним, ранее мы писали, что еврокубковый матч "Шахтера" вновь пройдет в Харькове.

Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, шахтер
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