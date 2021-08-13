Главная Новости Харькова Общество Торт в виде Харьковского зоопарка подарили Игорю Терехову на кондитерской фабрике
13.08.2021  11:58   

Торт в виде Харьковского зоопарка подарили Игорю Терехову на кондитерской фабрике

В ответ на добрые пожелания к 20-летию кондитерской фабрики “Конд-класс”, коллектив предприятия подарил руководителю города настоящее произведение кулинарного искусства.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в ходе визита на фабрику “Конд-класс” Игорь Терехов отметил, что отличные условия для работы людей, созданные на предприятии, являются примером для всего харьковского бизнеса. 
 
“Я очень рад, что у нас в городе работает такая фабрика. Вашу продукцию ценят во многих странах – в Германии, Эстонии, Латвии, Румынии, Молдове. Но самое главное – вас ценят в родном городе. Мне приятно видеть, как вы с гордостью показываете – вот наша столовая, вот медицинский комплекс, который мы открыли для своих сотрудников. Такое отношение внутри коллектива на самом деле является примером для всего харьковского бизнеса”, - сказал Игорь Терехов, поздравляя “Конд-класс” с 20-летием. 
 
В свою очередь коллектив предприятия подготовил для руководителя города неожиданный подарок. Ему вынесли торт в виде Харьковского зоопарка, открытие которого запланировано на День города 23 августа. 
 
Десерт выглядел как как настоящее произведение кулинарного искусства, с тщательно проработанной “архитектурой” и фигурками обитателей зоопарка – льва, обезьяны, слона, медведя и жирафа. 

Фотогалерея

Тэги:  игорь терехов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 ВИДЕО Живая легенда Харькова Николай Зимонин принимает поздравления с Днем освобождения города   12.08 Экономика и промышленность В Харькове объединят "Турботатом" и "Электротяжмаш": подробности 11.08 Власть Харьков заберет на свой баланс водопровод ЮЖД и в два раза снизит тарифы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 