13.08.2021 11:58

Торт в виде Харьковского зоопарка подарили Игорю Терехову на кондитерской фабрике

В ответ на добрые пожелания к 20-летию кондитерской фабрики “Конд-класс”, коллектив предприятия подарил руководителю города настоящее произведение кулинарного искусства.



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в ходе визита на фабрику “Конд-класс” Игорь Терехов отметил, что отличные условия для работы людей, созданные на предприятии, являются примером для всего харьковского бизнеса.

“Я очень рад, что у нас в городе работает такая фабрика. Вашу продукцию ценят во многих странах – в Германии, Эстонии, Латвии, Румынии, Молдове. Но самое главное – вас ценят в родном городе. Мне приятно видеть, как вы с гордостью показываете – вот наша столовая, вот медицинский комплекс, который мы открыли для своих сотрудников. Такое отношение внутри коллектива на самом деле является примером для всего харьковского бизнеса”, - сказал Игорь Терехов, поздравляя “Конд-класс” с 20-летием.

В свою очередь коллектив предприятия подготовил для руководителя города неожиданный подарок. Ему вынесли торт в виде Харьковского зоопарка, открытие которого запланировано на День города 23 августа.

Десерт выглядел как как настоящее произведение кулинарного искусства, с тщательно проработанной “архитектурой” и фигурками обитателей зоопарка – льва, обезьяны, слона, медведя и жирафа.

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