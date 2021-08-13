13.08.2021 11:39
Часть проспекта в Харькове перекроют для движения транспорта
Движение транспорта по пр. Любови Малой, на участке от ул. Дудинской до ул. Кураховской, будет запрещено с 21:00 14 августа до 18:00 15 августа.
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Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Департамент инфраструктуры.
По их информации, это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по проспекту Любови Малой.
На время работ объезд данного участка будет организован следующим образом:
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при движении в сторону пр. Ново-Баварского: ул. Дудинской - Григорьевское шоссе - ул. Грушевского - пр. Любови Малой - ул. Китаенко - пр. Ново-Баварский;
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при движении в сторону ул. Дудинской: Окружная дорога - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Грушевского - Григорьевское шоссе - ул. Дудинской.
В связи с этим, автобусы будут объезжать закрытый участок по следующему маршруту:
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238э, 303э: пр. Любови Малой - ул. Кураховская - ул. Плановая и далее по маршруту;
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в обратном направлении: пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Кураховская - пр. Любови Малой и далее по маршруту;
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№75э, 209э, 220э, 237э: ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Кураховская - пр. Любови Малой и далее по маршруту;
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в обратном направлении: пр. Любови Малой - ул. Кураховская - ул. Плановая - ул. Семинарская - пр. Любови Малой - ул. Дудинской и далее по маршруту.
Одновременно с этим с 21:00 14 августа до 18:00 15 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому и пр. Любови Малой до ул. Дудинской.
В связи с этим, движение троллейбуса №27 будет организовано следующим маршрутом: разворотный круг «Ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.
На время проведения ремонтных работ троллейбус №11 курсировать не будет.
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