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13.08.2021  11:00   Евгений Клочко

В Немышлянском районе сгорел микроавтобус (фото)

Пожар произошел ночью, 13 августа во дворе жилого 5-этажного дома в Немышлянском районе Харькова.

Пожар Харьков: во дворе дома сгорел микроавтобус. Новости Харькова

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам пожарных, когда они приехали на место вызова, огнем почти полностью был охвачен микроавтобус "Ford Transit". Пожарные очень оперативно справились с возгоранием и через полчаса после поступления сигнала, пожар был ликвидирован.
 
Пожар Харьков: во дворе дома сгорел микроавтобус. Новости Харькова
 
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто. От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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