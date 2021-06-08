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08.06.2021  11:35   

Под Харьковом в частном домовладении обнаружили артиллерийские снаряды (ФОТО)

7 июня пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводила работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны.

В одном из дворов под Харьковом нашли артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в Главном управлении государственно службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.
 
По словам чрезвычайников, всего на спецплощадках было обезврежено 6 боеприпасов времен Второй мировой войны. Из них: 
  • 1 артснаряд калибром 85 мм, который был обнаружен в лесу в Змиевском районе; 
  • 3 минометные мин калибра 82 мм обезвредили в Нововодолажском, Харьковском и Дергачевском районах; 
  • 2 артснаряда калибром 45 мм были обнаружены в частном домовладении в Дергачевском районе пгт. Ольшаны, ул. Центральная, 126 на расстоянии 25 метров от жилого дома.
 
Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. 
 
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
 
В ГУ ГСЧС в очередной раз обратились к гражданам, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
 
При обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 2 мая местный житель села Мироновка откопал у себя на огороде целый арсенал артснарядов времен Второй мировой войны.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, гсчс, пиротехники
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