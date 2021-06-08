Главная Новости Харькова ЖКХ Разворотную клумбу на проспекте Гагарина в Харькове украсит световой фонтан, – Игорь Терехов
08.06.2021  11:26   

Разворотную клумбу на проспекте Гагарина в Харькове украсит световой фонтан, – Игорь Терехов

На клумбе по проспекту Гагарина появится световой фонтан, какого еще не было в Харькове.


//kh.depo.ua

Фонтан, разработанный специально для Харькова, установят на разворотной клумбе в начале проспекта Гагарина. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Это будет световой фонтан, такого в Харькове еще не было», – отметил Игорь Терехов.

По его словам, клумбу на фонтан менять не будут, а установят в окружении цветов.

Фонтан разрабатывали специально для Харькова местные архитекторы совместно с иностранными специалистами.

Игорь Терехов отметил, что уже есть понимание того, какой внешний вид будет у обновленной клумбы, и в ближайшее время начнутся работы по монтажу каркаса этого сооружения.

Напомним, в Индустриальном районе после реконструкции площадки перед ДК ХТЗ разместили фонтан.

Тэги:  фонтан, харьков, терехов
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