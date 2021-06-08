08.06.2021 11:13

"Я не придаток к троллейбусу": история водителя троллейбуса (ВИДЕО)

Кто прославляет город своими достижений, а кто-то находится в тени, однако так же заботится о его жизнедеятельность и комфорт людей. И сейчас речь пойдет про удобные перевозки. Наши корреспонденты много рассказывали об обновлении парка трамваев и троллейбусов, однако практически никогда не рассказывали истории жизни тех, кто ими управляет - водителей. Поэтому исправим это.



РЕДПОСТ

И в дождь, и в снег, и в туман. Мы их ждем на остановке. А они в свою очередь с самого утра и до вечера возят пассажиров. Вероятно, иногда люди воспринимают их как роботов, однако это их работа отвозить горожан, как говорится, с пункта а в пункт б. Все это о водителях общественного транспорта. И сейчас пойдет речь исключительно об одном водителе троллейбуса. Да, это стратегически важная работа, да, он на себя берет большую ответственность и все же это он избрал такой путь. Мы же попробуем показать водителя как простого человека со своим внутренним миром, мечтами и желаниями. Пообщаемся с ним, узнаем его настроение и спросим, как ему работается с пассажирами, которые, как мы знаем, бывают разными.

Что же направляемся к троллейбусного депо и знакомимся с водителем.

Андрей - водитель троллейбуса №3 и работает в так называемые часы пик, и пока до них еще далеко, мы предлагаем Андрею пойти на небольшую прогулку и сразу же спрашиваем, сколько лет он уже водит троллейбус, Андрей делится, за рулем четверть века, а именно - с 1997 года.

- "Вы знаете, водитель троллейбуса - это скорее призвания, чем работа. То есть работа ответственная, сложная, и поэтому не каждый сможет здесь работать. И если уж человек начинает здесь работать, то он влюбляется и уже отсюда, как говорится, никуда не может деться", - говорит Андрей Ткаченко.

На спидометре уже даже не одна сотня тысяч километров, и примерно столько же, а может и больше людей за время работы видел Андрей. Говорит, его пассажиры для него - это вообще отдельная тема.

"У меня есть постоянные пассажиры, Которые даже обмениваются телефонами и даже знают, когда мне, например, приходится быть дома, по делам, по проблемам. Они уже знают, что меня не будет в этот день и садятся на другой троллейбус, а если знают, что я есть, так они пропускают другой троллейбус, ждут меня и едут. Потому что, как говорится, с профессиональным человеком легко и удобно добраться до нужного места."

Что касается ответственности, говорит Андрей, она не просто очень высокая, она на грани вероятности наказания.

"Как говорится, мы за своей спиной возим тюрьму, то есть в случае того, что случится у нас есть и правила дорожного движения и статья даже неумышленная, то может быть тюрьма."

Однако его, как говорит сам Андрей, такие ситуации обходили, а вот что, а точнее кого не удается избежать, так это неблаговидных пассажиров. Об этой горькой пилюле водитель рассказывает по дороге к своему троллейбусу.

"В этом плане я могу сказать, что водители и кондукторы просто незащищенный контингент, потому что заходит пьяный, под воздействием каких-то медицинских препаратов, может и то, и это. Ты ничего не можешь ничего сделать, вызвать полицию, полиция приедет все равно через определенное время, сразу же их здесь нет. Ну, я слышал информацию, что в троллейбусах планируют ставит тревожные кнопки связи с диспетчером. Вот это очень поможет и водителю, и кондуктору, и наведет порядок в салоне."

И начинается его рабочий день с медкомиссии, чтобы подтвердить, что водитель трезв и в хорошем самочувствии. После Андрей проводит обзор электротранспорта, оценивает его внешний вид, снаружи и внутри, и проверяет работу всех деталей, запчастей и систем, а уже после - можно ехать. Мы также вышли на маршрут с Андреем. По дороге он делится, что даже не помнит, кем хотел стать в детстве, однако до сих пор у него есть воспоминание, как он оказался за рулем троллейбуса.

"Когда женился, родился ребенок, ехал в троллейбусе и думали с женой, я в это время еще учился в институте. И думали с женой, куда идти поработать, чтоб зарабатывать деньги, и при этом ехали в троллейбусе. Ну, я взял, подошел к водителю троллейбуса, спросил, где можно обучиться на водителя троллейбуса, он мне сказал, я пошел, выучился и так и остался на троллейбусе. Хотя по специальности я физик-радиоэлектронщик."

Андрей добавляет, об этом внезапное решение никогда в жизни не жалел.

- Вот вы ежедневно выходите на маршрут с понедельника по пятницу, как вы сказали, выходите на маршрут и работаете. Не надоедает одно и то же, одних и тех же людей, одни и те же виды, скажем так, дома, один и тот же маршрут?"

- Я вам скажу, что не надоедает, потому что не получается видеть одно и тоже. Каждый день разные люди, каждый день разные машины, да есть постоянные, но есть и разные. Каждый день перекресток ты проезжаешь по-разному, каждый день заторы, пробки по-разному. Вроде одно и тоже, вроде все тоже самое, но каждый день не похож на другой.

Не надоедает, добавляет Андрей, потому что знает, для чего он просыпается каждое утро в 4 часа и идет на маршрут.

"Вы спрашиваете, откуда я беру вдохновение. Просто, работая водителем троллейбуса, я понимаю, что перевозит пасажиров, которые, например, с дома едут на работу, с работы едут домой, они добираются, работают и город живет. То есть мы как, скажем так, кровеносные сосуды этого города, а не даем ему остановиться. И вот это подпитывает тебя, вдохновляет, потому что ты понимаешь, что работа тебя, водителя троллейбуса, трамвая, машиниста метро - с их помощью город процветает, город живет, то есть люди работают, люди живут."