Водитель надул 2,73 промилле.
Водителя, чей уровень алкоголя в крови почти в 14 раз превышал допустимую норму, выявили во время оформления ДТП патрульные, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось под вечер 7 июня на улице Франтишека Крала, 74.
Участниками столкновения стали автомобиль ВАЗ 2102 и велосипедист.
Удар был жестким: у автомобиля разбито лобовое стекло и смята крыша.
Велосипедист получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили у водителя ВАЗ признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 2,73 промилле.
На водителя патрульные составили административный протокол протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения)
Сами же причины и обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Напомним, 2 июня на спуске Веснина велосипедист на большой скорости врезался в легковой автомобиль Scoda.
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