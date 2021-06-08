08.06.2021 10:33

ДТП в Харькове: велосипедиста подбросило на крышу авто с пьяным водителем

Водитель надул 2,73 промилле.





Водителя, чей уровень алкоголя в крови почти в 14 раз превышал допустимую норму, выявили во время оформления ДТП патрульные, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось под вечер 7 июня на улице Франтишека Крала, 74.

Участниками столкновения стали автомобиль ВАЗ 2102 и велосипедист.

Удар был жестким: у автомобиля разбито лобовое стекло и смята крыша.

Велосипедист получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили у водителя ВАЗ признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 2,73 промилле.



На водителя патрульные составили административный протокол протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения)



Сами же причины и обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, 2 июня на спуске Веснина велосипедист на большой скорости врезался в легковой автомобиль Scoda.

