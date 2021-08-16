16.08.2021 15:56 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 августа

Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.





В результате поступления жаркой воздушной массы из Северной Африки, 17 августа воздух прогреется выше 30 градусов тепла, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +35°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +34°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Небольшие геомагнитные возмущения не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Ежели день выдался парким и душным – это к затяжным мелким дождям.



С этого дня могут заладить дожди средь бела дня без грома и молнии.



По этому дню судили о предстоящем ноябре. Если день погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо - быть ему серым и туманным.