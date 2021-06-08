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08.06.2021  18:35   

Внезапная смерть: под Харьковом от удара молнии погиб пенсионер - информация полиции

Под Харьковом копы расследуют обстоятельства гибели мужчины.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 7 июня 2021 года около 16:00 оператор ГУ ГСЧС проинформировал полицию что в селе Красная Поляна в одном из дворов лежит труп мужчины.
 
Копы установили, что погибший -  62-летний местный житель.
 
В тот день он вместе с женой работал дома в огороде,когда его ударила молния и он умер.
 
На теле гражданина не найдено признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
Все обстоятельства трагедии выясняются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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