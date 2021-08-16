Давайте не останавливаться на достигнутом: работник водоканала о преображающемся Харькове (видео)

Александр Бабак - мастер водоканала с более чем 18-летним стажем, обеспечивает работу сетей водоотведения, делая Харьков все более комфортным для жизни городом
Вода - символ жизни, чистоты. Мы пользуемся ею постоянно. Как человек, так и столь мощный мегаполис, как Харьков, без нее жить не может. Вода необходима для утоления жажды, гигиенических процедур. Не менее важна и работа канализационных сетей. И есть те, кто несут ежедневную вахту, следя за километрами труб городской системы, оперативно ремонтируют их, в случае порывов.
Один из таких профессионалов своего дела - Александр Бабак, мастер, обеспечивающий бесперебойную работу сетей водоотведения. Специалист водоканала с 18-летним стажем отмечает, что за эти годы его родной город Харьков преобразился
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