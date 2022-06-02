    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские коммунальщики восстановили десятки колодцев
02.06.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики восстановили десятки колодцев

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» в мае выполнили профилактическую чистку 84 км канализационных сетей. А также капитально восстановили 45 колодцев с заменой люков и плит перекрытия.
 
По  словам Игоря Вороненко, рабочие выполняют профилактическую чистку систем канализации. Также оперативно реагируют на все нештатные ситуации.
 
«Только в мае провели ремонтные работы на 12 поврежденных участках трубопроводов. Незамедлительно устраняем аварийные ситуации и разрушения на коммуникациях после обстрелов. Продолжаем контролировать системы водоотведения в местах постоянного пребывания людей, убежищах, административных и социальных объектах, которые вновь открываются в нашем городе», - отметил Игорь Вороненко.
 
По его словам, все больше харьковчан возвращаются в город. Если в начале мая на предприятие ежедневно поступало около 55 обращений от потребителей, то на сегодня - уже более 70, которые фиксируют и выпол
Тэги:  коммунальщики, водоотведение, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 ЖКХ От бетонного мусора очистили харьковский двор (фото) 01.06 ЖКХ Харьковские тепловики восстанавливают административное здание "ХТС" 31.05 ЖКХ Харьковские тепловики обследуют пострадавшие дома
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 