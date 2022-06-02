02.06.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики восстановили десятки колодцев

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , бригады Комплекса «Харьковводоотведение» в мае выполнили профилактическую чистку 84 км канализационных сетей. А также капитально восстановили 45 колодцев с заменой люков и плит перекрытия.

По словам Игоря Вороненко, рабочие выполняют профилактическую чистку систем канализации. Также оперативно реагируют на все нештатные ситуации.

«Только в мае провели ремонтные работы на 12 поврежденных участках трубопроводов. Незамедлительно устраняем аварийные ситуации и разрушения на коммуникациях после обстрелов. Продолжаем контролировать системы водоотведения в местах постоянного пребывания людей, убежищах, административных и социальных объектах, которые вновь открываются в нашем городе», - отметил Игорь Вороненко.

По его словам, все больше харьковчан возвращаются в город. Если в начале мая на предприятие ежедневно поступало около 55 обращений от потребителей, то на сегодня - уже более 70, которые фиксируют и выпол