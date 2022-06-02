Легенда харьковского рэпа Lojaz, выпустил новый альбом

Lojaz (солист группы У.эР.А ех Убитые Рэпом) и Молотов (солист группы 5МИР), выпустили патриотический альбом альбом «Ми з України».
Сам релиз, отметили исполнители корреспонденту РЕДПОСТ, примечателен тем, что сами артисты живут в разных городах: Lojaz из Харькова, Молотов из Ровно и весь процесс создания альбома происходил онлайн, от выбора битов до утверждения обложки.
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