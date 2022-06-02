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02.06.2022  17:03   Евгений Клочко

Легенда харьковского рэпа Lojaz, выпустил новый альбом

Lojaz (солист группы У.эР.А ех Убитые Рэпом) и Молотов (солист группы 5МИР), выпустили патриотический альбом альбом «Ми з України».

Легенда харьковского рэпа Lojaz, выпустил новый альбом

Сам релиз, отметили исполнители корреспонденту РЕДПОСТ, примечателен тем, что сами артисты живут в разных городах: Lojaz из Харькова, Молотов из Ровно и весь процесс создания альбома происходил онлайн, от выбора битов до утверждения обложки.

По словам музыкантов, альбом разделен на две части - на светлую и тёмную стороны. В первой, светлой части альбома звучат лайтовые и танцевальные треки о любви, об отдыхе и приятном времяпровождении.
 
Тёмная же сторона представлена агрессивными инструменталами и более жёстким речитативом. Артисты в своих композициях делятся своими мнениями о музыке, политике и об окружающих их жизни событиях.
 
Послушать альбом можно по ссылке.
 
Тэги:  lojaz, рэп
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