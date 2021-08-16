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16.08.2021  19:35   

Репертуар театра Шевченко: куда смогут сходить харьковчане в сентябре-октябре

Одним из первых свою афишу на предстоящий сезон представил театр Шевченко.

Репертуар театра Шевченко на сентябрь-октябрь 2021
 
Как сообщает РЕДПОСТ, что для гастрольных туров театр Шевченко функционировал и летом, однако все харьковчане уже с нетерпением ждут полюбившиеся им постановки харьковских режиссеров и актеров. 
 
И уже сейчас харьковчане могут выбрать, какое представление им посетить в сентябре или октябре. 
 
Театральный сезон в Шевченко стартует с премьеры, а именно комедии – «Шукайте тенора!», режиссер – Александр Ковшун. Представление длится 2,5 часа. Поставленное в двух действиях, оно рассказывает об Америке 30-х годов и событиях, происходящих на сцене и за сценой оперного театра в Кливленде. Премьера будет представлена 24 и 25 сентября на большой сцене театра в 18:00. Стоимость билета до 150 грн и, несмотря на далекую дату, большинство билетов уже раскуплено. 
 
Также в сентябре театр порадует постановками «Лісова пісня» и «Блез» на большой сцене 29 и 30 сентября соответственно, а также  «Оркестр» и «Хлібне перемир’я» на малой сцене 26 и 28 сентября.
 
Репертуар театра Шевченко на сентябрь-октябрь 2021
 
Репертуар октября также начнется и закончится премьерой «Шукайте тенора!», которая пройдет 1 и 31 октября. Билеты на эти даты также стоимостью до 150 грн и уже в малом количестве. Приобрести билеты на сайте театра Шевченко или же в кассе. График работы кассы: с 10:00 до 19:00, перерыв: с 15:00 до 16:00.
 
Как мы ранее рассказывали в наших статьях, театры Харькова ушли на летние каникулы. 
Тэги:  театр, харьков
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