16.08.2021 19:35

Репертуар театра Шевченко: куда смогут сходить харьковчане в сентябре-октябре

Одним из первых свою афишу на предстоящий сезон представил театр Шевченко.

Как сообщает РЕДПОСТ , что для гастрольных туров театр Шевченко функционировал и летом, однако все харьковчане уже с нетерпением ждут полюбившиеся им постановки харьковских режиссеров и актеров.

И уже сейчас харьковчане могут выбрать, какое представление им посетить в сентябре или октябре.

Театральный сезон в Шевченко стартует с премьеры, а именно комедии – «Шукайте тенора!», режиссер – Александр Ковшун. Представление длится 2,5 часа. Поставленное в двух действиях, оно рассказывает об Америке 30-х годов и событиях, происходящих на сцене и за сценой оперного театра в Кливленде. Премьера будет представлена 24 и 25 сентября на большой сцене театра в 18:00. Стоимость билета до 150 грн и, несмотря на далекую дату, большинство билетов уже раскуплено.

Также в сентябре театр порадует постановками «Лісова пісня» и «Блез» на большой сцене 29 и 30 сентября соответственно, а также «Оркестр» и «Хлібне перемир’я» на малой сцене 26 и 28 сентября.

Репертуар октября также начнется и закончится премьерой «Шукайте тенора!», которая пройдет 1 и 31 октября. Билеты на эти даты также стоимостью до 150 грн и уже в малом количестве. Приобрести билеты на сайте театра Шевченко или же в кассе. График работы кассы: с 10:00 до 19:00, перерыв: с 15:00 до 16:00.

Как мы ранее рассказывали в наших статьях, театры Харькова ушли на летние каникулы.