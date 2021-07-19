Харьковские театры готовятся уйти на каникулы: что можно успеть посмотреть

Театры Харькова завершили свои театральные сезоны и сейчас готовятся к своему новому сезону-2021/2022.
Харьков проведет около полутора месяцев без постановок, опер и балетов в государственных театрах, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Когда же харьковские театры вновь откроют свои двери для посетителей?
В театре музыкальной комедии пройдут еще два завершающих представления: 29 июля «Авантюристы», а также 30 июля «Она на все согласна».
Спектакли харьковских негосударственных тетров летом можно будет посмотреть на сцене Театрально-концертного центра.
Театр Шевченко в свою очередь планирует стартовать с премьеры - 24 и 25 сентября харьковчане смогут посетить комедию "Ищите тенора" по Кевину Людвигу (реж. Александр Ковшун). Это представление откроет юбилейный – 100-ый –сезон в театре Шевченко.
А пока все театры желают жителям Харькова отличного отпуска, но не прощаются, говорят - до новых встреч!
Ранее РЕДПОСТ выяснял, готовы ли театры Харькова к выполнению требований закона о об украинском языке.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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