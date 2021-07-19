19.07.2021 14:04

Харьковские театры готовятся уйти на каникулы: что можно успеть посмотреть

Театры Харькова завершили свои театральные сезоны и сейчас готовятся к своему новому сезону-2021/2022.

Харьков проведет около полутора месяцев без постановок, опер и балетов в государственных театрах, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Когда же харьковские театры вновь откроют свои двери для посетителей?

Дом актера - 19 августа

Театр кукол - 20 августа

ХНАТОБ - 10 сентября

Театр для детей и юношества – 17 сентября

Театр музыкальной комедии - 18 сентября.

Театр им. Т.Г. Шевченко - 24 сентября

Театр им. А.С. Пушкина - в сентябре (дата пока не уточняется)

В театре музыкальной комедии пройдут еще два завершающих представления: 29 июля «Авантюристы», а также 30 июля «Она на все согласна».



Спектакли харьковских негосударственных тетров летом можно будет посмотреть на сцене Театрально-концертного центра.



Театр Шевченко в свою очередь планирует стартовать с премьеры - 24 и 25 сентября харьковчане смогут посетить комедию "Ищите тенора" по Кевину Людвигу (реж. Александр Ковшун). Это представление откроет юбилейный – 100-ый –сезон в театре Шевченко.



А пока все театры желают жителям Харькова отличного отпуска, но не прощаются, говорят - до новых встреч!

Ранее РЕДПОСТ выяснял, готовы ли театры Харькова к выполнению требований закона о об украинском языке.