19.07.2021 13:30

Госпром в Харькове (фото)

Госпром, он же Дом Государственной промышленности - один из первых советских небоскрёбов, построенный в 1925—1928 годах.





Во время немецкой оккупации 1941—1943 годов на 1 этаже была конюшня, на других этажах жили обезьяны, сбежавшие из зоопарка. Во время немецкой оккупации 1941—1943 годов на 1 этаже была конюшня, на других этажах жили обезьяны, сбежавшие из зоопарка.

Здание восстановлено в 1944—1947 годах. В 1955 году на крыше установлена одна из первых в СССР телевышек высотой 45 м.





На данный момент ведется работы по созданию на одном из корпусов Госпрома В 2000 году Госпром стал одним из 12 официальных символов Харькова. Высота его 63 м. Вместе с телевышкой -108 м.На данный момент ведется работы по созданию на одном из корпусов Госпрома смотровой площадки

Фотогалерея