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19.07.2021  13:30   

Госпром в Харькове (фото)

Госпром, он же Дом Государственной промышленности - один из первых советских небоскрёбов, построенный в 1925—1928 годах.



Во время немецкой оккупации 1941—1943 годов на 1 этаже была конюшня, на других этажах жили обезьяны, сбежавшие из зоопарка.
 
Здание восстановлено в 1944—1947 годах. В 1955 году на крыше установлена одна из первых в СССР телевышек высотой 45 м.
 
В 2000 году Госпром стал одним из 12 официальных символов Харькова. Высота его 63 м. Вместе с телевышкой -108 м.

На данный момент ведется работы по созданию на одном из корпусов Госпрома смотровой площадки.

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Тэги:  харьков, госпром, пейзаж
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