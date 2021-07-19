Госпром в Харькове (фото)

Госпром, он же Дом Государственной промышленности - один из первых советских небоскрёбов, построенный в 1925—1928 годах.
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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