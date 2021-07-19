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19.07.2021  13:07   

Карта харьковчанина: пошаговая инструкция, как заполнять электронную анкету (видео)

Появилась инструкция как оформить Карту харьковчанина.


// РЕДПОСТ

Заработал сайт для подачи заявок на оформление Карты харьковчанина, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сейчас есть два варианта заполнения анкеты – бумажный и электронный. Скоро обнародуют информацию, где можно получить и заполнить бумажные анкеты. Скорее всего, эту услугу будут предоставлять ЦНАПы. Со временем карта будет в электронном формате, как приложение для смартфона

Сейчас можно оформить карту онлайн на Портале электронных сервисов Организаторы представили подробную видеоинструкцию по заполнению онлайн-формы.

Чтобы заполнить заявку на оформление Карты харьковчанина, нужно зайти на предложение «Мой Харьков» или Портале электронных сервисов,  а дальше следовать инструкции, приведенной в видео.

 

Напомним, всего будет 5 видов Карт харьковчанина: для школьников разных возрастов, для студентов, для работников КП, общая и льготная - её получат не только льготники, а и пенсионеры. Ранее РЕДПОСТ рассказывал, какие привилегии получат владельцы ученической, студенческой и льготной карты.

На данный момент уже заполняют анкеты харьковские школьники, работники коммунальных предприятий и сотрудники горсовета. На данный момент анкет заполнили около 2 тысяч харьковчан.

Функционал карты планируется широкий. Сейчас больше 200 партнёров изъявили желание сотрудничать с горсоветом и предоставлять свои услуги в карте.

Тэги:  карта харьковчанина, харьков
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