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15.07.2021  13:05   Евгений Клочко

В Харькове определились с дизайном Карты харьковчанина

Презентация проектов победителей состоялась 15 июля в малом зале Харьковского городского совета.

 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Победителей определили трех. Анастасия Сологуб, разработавшая дизайн общей Карты харьковчанина - на ней изображены достопримечательности Харькова и год, в котором начал свою работу этот проект. 
 
Как будет выглядеть карточка харьковчанина?
 
Дизайн студенческой и ученической карт разработал Николай Гриценко - на них изображены картины известных художников. Автор делится, что таким образом хочет приобщиться детей и молодёжь к искусству. 
 
Как будет выглядеть карточка харьковчанина?
 
А для коммунальной и льготной карт придумали отдельный дизайн и за основу так же взяты изюминки Харькова. Победителем дизайна этих карт стала Ирина Воронина. 
 
Всего карточек будет 5 видов: для школьников разных возрастов, для студентов, для работников КП, общая и льготная - её получат не только льготники, а и пенсионеры. 
 
Как будет выглядеть карточка харьковчанина?
 
Ранее планировалось ввести шесть видов карт, однако льготную и пенсионную объединили в одну для удобства. У каждого вида будет свой набор привилегий и скидок, которые продолжают формироваться. Сейчас больше 100 партнёров изьявили желание сотрудничать с горсоветом и предоставлять свои услуги в карте.   
 
Некоторые школьники уже заполняют анкеты на получение карты, а работники коммунальных предприятий смогут оформлять анкету приблизительно на следующей неделе - сообщил руководитель проекта Павел Столбовой. 
 
Также в Офисе реформ сообщили, что совсем скоро анонсируют сайт для возможности подачи заявок на оформление карточки для других категорий. Оформить можно будет как онлайн, так и офлайн.
 
Ранее РЕДПОСТ рассказывал, какие привилегии получат владельцы ученической, студенческой и льготной карты.
 
Тэги:  харьков, карта харьковчанина
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