15.07.2021 12:47 Рита Парфенова

Харьковский троллейбус изменит маршрут

Завтра запретят движение по улице Ощепкова.



//gortransport.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до Московского проспекта, запрещается с 8.00 до 20.00 16 июля 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета, закрытие движения связано с проведением ООО «Паркинг +» работ по капитальному ремонту.

Также 16 июля с 9.00 до 21.00 запрещается движение троллейбусов по улице Ощепкова, на участке от улицы Танкопия до Московского проспекта.

Троллейбусы будут ходить так:



№36: РК «ул. Двенадцатого апреля» – ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный) – пр. Александровский - бульвар Богдана Хмельницкого - перекресток бульвар Богдана Хмельницкого / пр. Московский.

Ранее мы писали, что движение транспорта по Клочковскому спуску, на участке от улицы Клочковской до проспекта Независимости, запрещается с 8:00 16 июля по 22:00 18 июля 2021 года.

Источник: Городская диспетчерская служба

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