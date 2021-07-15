15.07.2021 13:38

Рейтинг Игоря Терехова прошел 40-процентную отметку: соцопрос

Возможные кандидаты предстоящих выборов мэра Харькова Михаил Добкин и Юлия Светличная просели в рейтинге, уровень доверия к Игорь Терехову у харьковчан вырос.



// РЕДПОСТ

Такие результаты электоральных настроений жителей Харькова показал опрос, проведенный Социологической группой «Рейтинг» в течение 3-11 июля 2021, сообщает РЕДПОСТ.



Лидирует в рейтинге доверия среди местных политиков Игорь Терехов, которому доверяют 54% опрошенных горожан, не доверяют - 36%. Юлии Светличной доверяют 38%, не доверяют - 44%, Михаилу Добкину доверяют 35%, не доверяют - 57%, Александру Фельдману доверяют 31%, не доверяют - 58%, Евгению Мураеву доверяют 29%, не доверяют - 39 %, не знают такого - 31%.

Среди опрошенных 62% выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра Харькова 31 октября 2021 года. 19% - затрудняются (50/50), 7% - возможно примут участие, 12% - маловероятно. Высокий уровень готовности прийти на выборы наблюдается среди старших опрошенных.

Среди кандидатов на пост руководителя Харькова лидирует Игорь Терехов, которого поддерживают 42,9% тех, кто определился и принял бы участие голосовании. Михаила Добкина поддерживают 17,8%, Юлию Светличную - 11,3%, Евгения Мураева - 10,9%, Александра Фельдмана - 6,9%. Рейтинг других кандидатов ниже 3%.





Высокий антирейтинг среди кандидатов на пост городского головы у Михаила Добкина. Его бы не поддержали ни при каких обстоятельствах 34% опрошенных. За Фельдмана не проголосовали бы 27%, Алексея Кучера - 26%, Олега Абрамичева - 22%. За других кандидатов не проголосовали бы от 13% до 16% опрошенных.





Более половины опрошенных – 61% – считают, что если бы выборы на должность мэра были завтра, то на них победил Игорь Терехов. 14% - убеждены, что победителем стал бы Михаил Добкин. В победу других кандидатов верит менее 4%.





Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» с 3 по 11 июля 2021года среди жителей Харькова от 18 лет и старше.



Метод сбора социологической информации – личное формализованное интервью (face-to-face).



Выборочная совокупность: 1200 респондентов.



Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.