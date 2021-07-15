15.07.2021 14:12 Рита Парфенова

В двух шагах от границы задержали контрабандистов военной техники (фото)

У злоумышленников обнаружены запчасти к вертолету огневой поддержки Ми-24.

Сотрудники СБУ заблокировали канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на силовое ведомство.

Контрабандистов задержали на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы.

Злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к ударному вертолету Ми-24.



Изъятые материалы направлены на экспертизу.



В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.



Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как через границу под Харьковом пытались перенести корабельный компас.