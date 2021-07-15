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15.07.2021  15:49   

Смерть на пляже: в Харькове утонул человек (фото)

О погибшем на реке в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - новая смерть на воде.

Трагедия разыгралась на Журавлевке. Здесь полчаса пытались откачать мужчину, который тонул.
 
 
По словам очевидцев, спасатель не торопился его вытаскивать, пока люди не подняли панику.
 
Увы, но мужчину спасти не удалось.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове утонул парень, спасая младшего друга.
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