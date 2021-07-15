Смерть на пляже: в Харькове утонул человек (фото)

О погибшем на реке в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - новая смерть на воде.
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Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
В Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем местами кратковременные дождевые грозы.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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