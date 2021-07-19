Главная Новости Харькова Политика Аваков не будет участвовать в харьковских выборах – Карасев
19.07.2021  12:59   

Аваков не будет участвовать в харьковских выборах – Карасев

Разговоры о том, что Аваков может вернуться в Харьков и принять участие в выборах мэра не имеют под собой почвы.

Арсен Аваков
ФОТО: СтопКор

По мнению политолога Вадима Карасева, у экс-министра МВД, как и у Михаила Добкина, слишком высокий антирейтинг, чтобы всерьез рассматривать вопрос о своем участии в выборах мэра Харькова. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой политика на пост в Facebook.

Разговоры вокруг отставки Арсена Авакова не утихают уже вторую неделю. Вопрос, чем же теперь будет заниматься экс-министр внутренних дел особенно актуален в Харькове. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что предположение о возможном участии Аваков в выборах мэра Харькова не имеет под собой оснований.

«Разговоры о том, что Аваков может вернуться в Харьков и принять участие в выборах мэра не имеют под собой почвы. Он давно перерос уровень местной политики”, – подчеркнул политический эксперт.

«Кроме того, политические расклады в Харькове сильно изменились, - считает Вадим Карасев. – Политики, ушедшие в «большую политику», хотя и сохраняют какое-то опосредованное влияние, но уже не имеют публичной общественной поддержки». По мнению эксперта, у Авакова слишком высокий антирейтинг, чтобы всерьез планировать свое участие в выборах харьковского мэра. Тут Вадим Карасев проводит параллель с Михаилом Добкиным, который, несомненно, тоже хорошо известен харьковчанам, однако электоральная ситуация меняется и рейтинг доверия к нему падает.

Поэтому громкие заявления председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко о том, что политсила «видит Авакова мэром Харькова» – беспочвенны.

Карасев предполагает, что «игры «Слуг народа» про «Авакова – мэра Харькова» следует рассматривать в качестве предвыборных интриг» - и не более того.

 

Тэги:  арсен аваков, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Политика В «Слуге народа» хотят видеть Авакова мэром Харькова 16.07 Власть Денис Монастырский - новый глава МВД 15.07 Власть Рада уволила Арсена Авакова
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 