19.07.2021 12:59

Аваков не будет участвовать в харьковских выборах – Карасев

Разговоры о том, что Аваков может вернуться в Харьков и принять участие в выборах мэра не имеют под собой почвы.



ФОТО: СтопКор

По мнению политолога Вадима Карасева, у экс-министра МВД, как и у Михаила Добкина, слишком высокий антирейтинг, чтобы всерьез рассматривать вопрос о своем участии в выборах мэра Харькова. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой политика на пост в Facebook.



Разговоры вокруг отставки Арсена Авакова не утихают уже вторую неделю. Вопрос, чем же теперь будет заниматься экс-министр внутренних дел особенно актуален в Харькове. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что предположение о возможном участии Аваков в выборах мэра Харькова не имеет под собой оснований.



«Разговоры о том, что Аваков может вернуться в Харьков и принять участие в выборах мэра не имеют под собой почвы. Он давно перерос уровень местной политики”, – подчеркнул политический эксперт.



«Кроме того, политические расклады в Харькове сильно изменились, - считает Вадим Карасев. – Политики, ушедшие в «большую политику», хотя и сохраняют какое-то опосредованное влияние, но уже не имеют публичной общественной поддержки». По мнению эксперта, у Авакова слишком высокий антирейтинг, чтобы всерьез планировать свое участие в выборах харьковского мэра. Тут Вадим Карасев проводит параллель с Михаилом Добкиным, который, несомненно, тоже хорошо известен харьковчанам, однако электоральная ситуация меняется и рейтинг доверия к нему падает.



Поэтому громкие заявления председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко о том, что политсила «видит Авакова мэром Харькова» – беспочвенны.



Карасев предполагает, что «игры «Слуг народа» про «Авакова – мэра Харькова» следует рассматривать в качестве предвыборных интриг» - и не более того.



